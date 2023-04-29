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На ТНТ состоялась премьера нового шоу с Михаилом Галустяном - РИА Новости, 29.04.2023
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Шоубиз
 
05:54 29.04.2023 (обновлено: 05:55 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/galustyan-1868493594.html
На ТНТ состоялась премьера нового шоу с Михаилом Галустяном
На ТНТ состоялась премьера нового шоу с Михаилом Галустяном - РИА Новости, 29.04.2023
На ТНТ состоялась премьера нового шоу с Михаилом Галустяном
На ТНТ состоялась премьера нового скетч-шоу "Галустян +", ведущим которого стал юморист, актер и музыкант Михаил Галустян. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T05:54
2023-04-29T05:55
шоубиз
михаил галустян
тнт (телеканал)
знаменитости
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На ТНТ состоялась премьера нового скетч-шоу "Галустян +", ведущим которого стал юморист, актер и музыкант Михаил Галустян. Зрители увидели сразу два премьерных выпуска передачи. В них комик исполнил роли давно полюбившихся публике персонажей и новых. Александр Родионович Бородач перестал быть охранником и устроился курьером. Эмоциональный ведущий Жорик Вартанов с канала "Сев-Кав TV" начал работать с новым оператором – его коллегу Рудика, который пошел на повышение, заменил Радик. Новыми персонажами стали в исполнении Галустяна стали: турист Павлик, который не может выйти со своим другом из гостиничного номера из-за обилия алкогольных напитков, гаишник на Рублевке, который хочет получить взятку, начальник-самодур Борис Борисович Борисов и многие другие. На шоу также появились звездные гости, которые вместе с Галустяном посмеялись над злободневными проблемами. Ранее артист рассказал, что некоторые персонажи его передачи будут "кочевать" из выпуска в выпуск, а другие появятся всего один раз. Однако он не раскрыл, какие именно. Проект "Галустян +" будет выходить еженедельно по пятницам на телеканале ТНТ.
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михаил галустян, тнт (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Михаил Галустян, ТНТ (телеканал), Знаменитости
На ТНТ состоялась премьера нового шоу с Михаилом Галустяном

На ТНТ состоялась премьера нового шоу комика Михаила Галустяна "Галустян +"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкШоумен Михаил Галустян на церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве.
Шоумен Михаил Галустян на церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре Россия в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На ТНТ состоялась премьера нового скетч-шоу "Галустян +", ведущим которого стал юморист, актер и музыкант Михаил Галустян.
Зрители увидели сразу два премьерных выпуска передачи. В них комик исполнил роли давно полюбившихся публике персонажей и новых.
Александр Родионович Бородач перестал быть охранником и устроился курьером. Эмоциональный ведущий Жорик Вартанов с канала "Сев-Кав TV" начал работать с новым оператором – его коллегу Рудика, который пошел на повышение, заменил Радик.
Новыми персонажами стали в исполнении Галустяна стали: турист Павлик, который не может выйти со своим другом из гостиничного номера из-за обилия алкогольных напитков, гаишник на Рублевке, который хочет получить взятку, начальник-самодур Борис Борисович Борисов и многие другие.
На шоу также появились звездные гости, которые вместе с Галустяном посмеялись над злободневными проблемами.
Ранее артист рассказал, что некоторые персонажи его передачи будут "кочевать" из выпуска в выпуск, а другие появятся всего один раз. Однако он не раскрыл, какие именно.
Проект "Галустян +" будет выходить еженедельно по пятницам на телеканале ТНТ.
Михаил Галустян - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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