https://ria.ru/20230417/galustyan-1865823521.html
На ТНТ выйдет новое развлекательное шоу с Михаилом Галустяном
На ТНТ выйдет новое развлекательное шоу с Михаилом Галустяном - РИА Новости, 17.04.2023
На ТНТ выйдет новое развлекательное шоу с Михаилом Галустяном
ТНТ анонсировал новую авторскую развлекательную передачу "Галустян +", ведущим которой станет юморист Михаил Галустян, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T20:12
2023-04-17T20:12
2023-04-17T20:12
шоубиз
михаил галустян
владимир селиванов
константин ивлев
знаменитости
тнт (телеканал)
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ТНТ анонсировал новую авторскую развлекательную передачу "Галустян +", ведущим которой станет юморист Михаил Галустян, сообщает пресс-служба телеканала.По словам шоумена, шутки в его проекте будут освещать волнующие всех проблемы. На телеканале отмечают, что передача Михаила Галустяна будет состоять из скетчей с разными персонажами – сотрудниками ДПС, туристами, коллекторами и многими другими. Зрители также увидят на экране давно знакомых героев – Жорика Вартанова и Александра Родионовича Бородача.На шоу появятся и звездные гости: актеры Денис Дорохов, Владимир Селиванов и Марина Федункив, блогер Дмитрий Масленников, шеф-повар и ведущий Константин Ивлев, певец Ваня Дмитриенко и многие другие. Передача будет выходить еженедельно по пятницам на телеканале ТНТ. Премьера первого выпуска запланирована на 28 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил галустян, владимир селиванов, константин ивлев, знаменитости, тнт (телеканал), новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Михаил Галустян, Владимир Селиванов, Константин Ивлев, Знаменитости, ТНТ (телеканал), Новости шоу-бизнеса
На ТНТ выйдет новое развлекательное шоу с Михаилом Галустяном
На ТНТ сообщили о выходе нового шоу, ведущим которого станет комик Михаил Галустян
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ТНТ анонсировал новую авторскую развлекательную передачу "Галустян +", ведущим которой станет юморист Михаил Галустян, сообщает пресс-служба телеканала.
По словам шоумена, шутки в его проекте будут освещать волнующие всех проблемы.
«
"Галустян +" – это не просто шутка ради шутки. Это юмор как инструмент для подсвечивания проблемы. Это и вечная проблема отцов и детей, и социальные вопросы, и простой животный юмор. Какие-то герои будут "кочевать" из серии в серию, какие-то будут появляться только на один эпизод", – приводят слова Галустяна в пресс-службе.
На телеканале отмечают, что передача Михаила Галустяна будет состоять из скетчей с разными персонажами – сотрудниками ДПС, туристами, коллекторами и многими другими. Зрители также увидят на экране давно знакомых героев – Жорика Вартанова и Александра Родионовича Бородача.
На шоу появятся и звездные гости: актеры Денис Дорохов, Владимир Селиванов и Марина Федункив, блогер Дмитрий Масленников, шеф-повар и ведущий Константин Ивлев, певец Ваня Дмитриенко и многие другие.
Передача будет выходить еженедельно по пятницам на телеканале ТНТ. Премьера первого выпуска запланирована на 28 апреля.
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