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На ТНТ выйдет новое развлекательное шоу с Михаилом Галустяном - РИА Новости, 17.04.2023
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Шоубиз
 
20:12 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/galustyan-1865823521.html
На ТНТ выйдет новое развлекательное шоу с Михаилом Галустяном
На ТНТ выйдет новое развлекательное шоу с Михаилом Галустяном - РИА Новости, 17.04.2023
На ТНТ выйдет новое развлекательное шоу с Михаилом Галустяном
ТНТ анонсировал новую авторскую развлекательную передачу "Галустян +", ведущим которой станет юморист Михаил Галустян, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T20:12
2023-04-17T20:12
шоубиз
михаил галустян
владимир селиванов
константин ивлев
знаменитости
тнт (телеканал)
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ТНТ анонсировал новую авторскую развлекательную передачу "Галустян +", ведущим которой станет юморист Михаил Галустян, сообщает пресс-служба телеканала.По словам шоумена, шутки в его проекте будут освещать волнующие всех проблемы. На телеканале отмечают, что передача Михаила Галустяна будет состоять из скетчей с разными персонажами – сотрудниками ДПС, туристами, коллекторами и многими другими. Зрители также увидят на экране давно знакомых героев – Жорика Вартанова и Александра Родионовича Бородача.На шоу появятся и звездные гости: актеры Денис Дорохов, Владимир Селиванов и Марина Федункив, блогер Дмитрий Масленников, шеф-повар и ведущий Константин Ивлев, певец Ваня Дмитриенко и многие другие. Передача будет выходить еженедельно по пятницам на телеканале ТНТ. Премьера первого выпуска запланирована на 28 апреля.
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михаил галустян, владимир селиванов, константин ивлев, знаменитости, тнт (телеканал), новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Михаил Галустян, Владимир Селиванов, Константин Ивлев, Знаменитости, ТНТ (телеканал), Новости шоу-бизнеса
На ТНТ выйдет новое развлекательное шоу с Михаилом Галустяном

На ТНТ сообщили о выходе нового шоу, ведущим которого станет комик Михаил Галустян

© Фото : предоставлено телеканалом ТНТШоу "Галустян +" с шоуменом Михаилом Галустяном на ТНТ
Шоу Галустян + с шоуменом Михаилом Галустяном на ТНТ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : предоставлено телеканалом ТНТ
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ТНТ анонсировал новую авторскую развлекательную передачу "Галустян +", ведущим которой станет юморист Михаил Галустян, сообщает пресс-служба телеканала.
© Фото : предоставлено телеканалом ТНТШоу "Галустян +"
Шоу Галустян + - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : предоставлено телеканалом ТНТ
Шоу "Галустян +"
По словам шоумена, шутки в его проекте будут освещать волнующие всех проблемы.
«

"Галустян +" – это не просто шутка ради шутки. Это юмор как инструмент для подсвечивания проблемы. Это и вечная проблема отцов и детей, и социальные вопросы, и простой животный юмор. Какие-то герои будут "кочевать" из серии в серию, какие-то будут появляться только на один эпизод", – приводят слова Галустяна в пресс-службе.

© Фото : предоставлено телеканалом ТНТШоу "Галустян +"
Шоу Галустян + - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : предоставлено телеканалом ТНТ
Шоу "Галустян +"
На телеканале отмечают, что передача Михаила Галустяна будет состоять из скетчей с разными персонажами – сотрудниками ДПС, туристами, коллекторами и многими другими. Зрители также увидят на экране давно знакомых героев – Жорика Вартанова и Александра Родионовича Бородача.
© Фото : предоставлено телеканалом ТНТШоу "Галустян +"
Шоу Галустян + - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : предоставлено телеканалом ТНТ
Шоу "Галустян +"
На шоу появятся и звездные гости: актеры Денис Дорохов, Владимир Селиванов и Марина Федункив, блогер Дмитрий Масленников, шеф-повар и ведущий Константин Ивлев, певец Ваня Дмитриенко и многие другие.
Передача будет выходить еженедельно по пятницам на телеканале ТНТ. Премьера первого выпуска запланирована на 28 апреля.
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ШоубизМихаил ГалустянВладимир СеливановКонстантин ИвлевЗнаменитостиТНТ (телеканал)Новости шоу-бизнеса
 
 
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