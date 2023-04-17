https://ria.ru/20230417/galustyan-1865823521.html

На ТНТ выйдет новое развлекательное шоу с Михаилом Галустяном

На ТНТ выйдет новое развлекательное шоу с Михаилом Галустяном - РИА Новости, 17.04.2023

На ТНТ выйдет новое развлекательное шоу с Михаилом Галустяном

ТНТ анонсировал новую авторскую развлекательную передачу "Галустян +", ведущим которой станет юморист Михаил Галустян, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T20:12

2023-04-17T20:12

2023-04-17T20:12

шоубиз

михаил галустян

владимир селиванов

константин ивлев

знаменитости

тнт (телеканал)

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ТНТ анонсировал новую авторскую развлекательную передачу "Галустян +", ведущим которой станет юморист Михаил Галустян, сообщает пресс-служба телеканала.По словам шоумена, шутки в его проекте будут освещать волнующие всех проблемы. На телеканале отмечают, что передача Михаила Галустяна будет состоять из скетчей с разными персонажами – сотрудниками ДПС, туристами, коллекторами и многими другими. Зрители также увидят на экране давно знакомых героев – Жорика Вартанова и Александра Родионовича Бородача.На шоу появятся и звездные гости: актеры Денис Дорохов, Владимир Селиванов и Марина Федункив, блогер Дмитрий Масленников, шеф-повар и ведущий Константин Ивлев, певец Ваня Дмитриенко и многие другие. Передача будет выходить еженедельно по пятницам на телеканале ТНТ. Премьера первого выпуска запланирована на 28 апреля.

https://ria.ru/20230403/galustyan-1862676241.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

михаил галустян, владимир селиванов, константин ивлев, знаменитости, тнт (телеканал), новости шоу-бизнеса