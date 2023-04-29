Эрдоган рассказал о самочувствии
Президент Турции Эрдоган заявил, что чувствует себя намного лучше
© Фото : T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet SayfasıПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле
АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ответ на вопрос корреспондентки телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк заявил, что состояние его здоровья стало намного лучше.
Во вторник Эрдоган давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы он вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. По совету врачей глава государства пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании.
В четверг он в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". В пятницу Эрдоган подключился онлайн к церемонии открытия нового моста в городе Адана, а уже в субботу лично участвовал на фестивале Teknofest в Стамбуле.
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"Слава Богу, намного лучше", - ответил турецкий лидер на вопрос корреспондентки телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк о своем самочувствии, находясь в электромобиле TOGG отечественного производства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.