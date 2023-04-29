https://ria.ru/20230429/erdogan-1868726510.html

Эрдоган рассказал о самочувствии

Эрдоган рассказал о самочувствии - РИА Новости, 29.04.2023

Эрдоган рассказал о самочувствии

Президент Турции Тайип Эрдоган в ответ на вопрос корреспондентки телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк заявил, что состояние его здоровья стало намного лучше. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T16:48

2023-04-29T16:48

2023-04-29T17:01

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ответ на вопрос корреспондентки телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк заявил, что состояние его здоровья стало намного лучше.Во вторник Эрдоган давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы он вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. По совету врачей глава государства пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании.В четверг он в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". В пятницу Эрдоган подключился онлайн к церемонии открытия нового моста в городе Адана, а уже в субботу лично участвовал на фестивале Teknofest в Стамбуле.

https://ria.ru/20230428/turtsiya-1868282005.html

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган