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Эрдоган рассказал о самочувствии - РИА Новости, 29.04.2023
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16:48 29.04.2023 (обновлено: 17:01 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/erdogan-1868726510.html
Эрдоган рассказал о самочувствии
Эрдоган рассказал о самочувствии - РИА Новости, 29.04.2023
Эрдоган рассказал о самочувствии
Президент Турции Тайип Эрдоган в ответ на вопрос корреспондентки телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк заявил, что состояние его здоровья стало намного лучше. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:48
2023-04-29T17:01
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ответ на вопрос корреспондентки телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк заявил, что состояние его здоровья стало намного лучше.Во вторник Эрдоган давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы он вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. По совету врачей глава государства пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании.В четверг он в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". В пятницу Эрдоган подключился онлайн к церемонии открытия нового моста в городе Адана, а уже в субботу лично участвовал на фестивале Teknofest в Стамбуле.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал о самочувствии

Президент Турции Эрдоган заявил, что чувствует себя намного лучше

© Фото : T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet SayfasıПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле
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АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ответ на вопрос корреспондентки телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк заявил, что состояние его здоровья стало намного лучше.
Во вторник Эрдоган давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы он вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. По совету врачей глава государства пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании.
В четверг он в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". В пятницу Эрдоган подключился онлайн к церемонии открытия нового моста в городе Адана, а уже в субботу лично участвовал на фестивале Teknofest в Стамбуле.
«
"Слава Богу, намного лучше", - ответил турецкий лидер на вопрос корреспондентки телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк о своем самочувствии, находясь в электромобиле TOGG отечественного производства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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