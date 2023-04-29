https://ria.ru/20230429/erdogan-1868682265.html

Эрдоган впервые после недомогания лично появился на мероприятии

Эрдоган впервые после недомогания лично появился на мероприятии - РИА Новости, 29.04.2023

Эрдоган впервые после недомогания лично появился на мероприятии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после сообщений о его недомогании лично появился на мероприятии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T12:02

2023-04-29T12:02

2023-04-29T13:54

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реджеп тайип эрдоган

турция

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СТАМБУЛ, 29 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после сообщений о его недомогании лично появился на мероприятии, передает корреспондент РИА Новости.Турецкий лидер посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле. Компанию ему составили жена Эмине, а также прибывший с визитом в Турцию президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой Мехрибан и премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдулхамид Дбейба. Они подъехали к сцене на электрокаре TOGG.На фестивале, который проходит на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка, представлены различные военные самолеты и вертолеты, беспилотники и другая техника турецких ВВС, там также проходят авиашоу.Эрдогану стало плохо 25 апреля, когда он давал местным телеканалам интервью в прямом эфире. После длительной паузы президент вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. По совету врачей он пропустил несколько мероприятий предвыборной кампании. Но 27 апреля он участвовал в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую", а на следующий день подключился онлайн к церемонии открытия нового моста в городе Адана.

https://ria.ru/20230428/turtsiya-1868282005.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, стамбул