Эрдоган впервые после недомогания лично появился на мероприятии
Эрдоган после инцидента с недомоганием лично появился на фестивале Teknofest в Стамбуле
© Фото : T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet SayfasıПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле
СТАМБУЛ, 29 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после сообщений о его недомогании лично появился на мероприятии, передает корреспондент РИА Новости.
Турецкий лидер посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле. Компанию ему составили жена Эмине, а также прибывший с визитом в Турцию президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой Мехрибан и премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдулхамид Дбейба. Они подъехали к сцене на электрокаре TOGG.
На фестивале, который проходит на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка, представлены различные военные самолеты и вертолеты, беспилотники и другая техника турецких ВВС, там также проходят авиашоу.
Эрдогану стало плохо 25 апреля, когда он давал местным телеканалам интервью в прямом эфире. После длительной паузы президент вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. По совету врачей он пропустил несколько мероприятий предвыборной кампании. Но 27 апреля он участвовал в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую", а на следующий день подключился онлайн к церемонии открытия нового моста в городе Адана.