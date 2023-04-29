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Эрдоган впервые после недомогания лично появился на мероприятии - РИА Новости, 29.04.2023
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12:02 29.04.2023 (обновлено: 13:54 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/erdogan-1868682265.html
Эрдоган впервые после недомогания лично появился на мероприятии
Эрдоган впервые после недомогания лично появился на мероприятии - РИА Новости, 29.04.2023
Эрдоган впервые после недомогания лично появился на мероприятии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после сообщений о его недомогании лично появился на мероприятии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T12:02
2023-04-29T13:54
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
стамбул
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СТАМБУЛ, 29 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после сообщений о его недомогании лично появился на мероприятии, передает корреспондент РИА Новости.Турецкий лидер посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле. Компанию ему составили жена Эмине, а также прибывший с визитом в Турцию президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой Мехрибан и премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдулхамид Дбейба. Они подъехали к сцене на электрокаре TOGG.На фестивале, который проходит на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка, представлены различные военные самолеты и вертолеты, беспилотники и другая техника турецких ВВС, там также проходят авиашоу.Эрдогану стало плохо 25 апреля, когда он давал местным телеканалам интервью в прямом эфире. После длительной паузы президент вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. По совету врачей он пропустил несколько мероприятий предвыборной кампании. Но 27 апреля он участвовал в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую", а на следующий день подключился онлайн к церемонии открытия нового моста в городе Адана.
https://ria.ru/20230428/turtsiya-1868282005.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, стамбул
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Стамбул
Эрдоган впервые после недомогания лично появился на мероприятии

Эрдоган после инцидента с недомоганием лично появился на фестивале Teknofest в Стамбуле

© Фото : T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet SayfasıПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после сообщений о его недомогании лично появился на мероприятии, передает корреспондент РИА Новости.
Турецкий лидер посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле. Компанию ему составили жена Эмине, а также прибывший с визитом в Турцию президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой Мехрибан и премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдулхамид Дбейба. Они подъехали к сцене на электрокаре TOGG.
На фестивале, который проходит на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка, представлены различные военные самолеты и вертолеты, беспилотники и другая техника турецких ВВС, там также проходят авиашоу.
Эрдогану стало плохо 25 апреля, когда он давал местным телеканалам интервью в прямом эфире. После длительной паузы президент вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. По совету врачей он пропустил несколько мероприятий предвыборной кампании. Но 27 апреля он участвовал в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую", а на следующий день подключился онлайн к церемонии открытия нового моста в городе Адана.
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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияСтамбул
 
 
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