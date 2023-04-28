https://ria.ru/20230428/vybrosy-1868511282.html

Путин подписал закон о системах автоматического мониторинга выбросов

Путин подписал закон о системах автоматического мониторинга выбросов - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон о системах автоматического мониторинга выбросов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение видов квотируемых объектов, которые следует оснащать автоматическими средствами... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:17

2023-04-28T16:17

2023-04-28T16:17

россия

братск

красноярск

владимир путин

михаил мишустин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

экология

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение видов квотируемых объектов, которые следует оснащать автоматическими средствами измерения показателей выбросов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон предполагает дополнение статьи 67 закона № 7 ФЗ пунктом 11, предусматривающим требования по оснащению системами автоматического контроля источников выбросов приоритетных загрязняющих веществ на квотируемых объектах. Предусмотрено внесение изменений в статью 5 закона № 195 ФЗ, устанавливающих обязанность по оснащению системами автоматического контроля стационарных источников выбросов, расположенных на квотируемых объектах. Согласно тексту пояснительной записки, в интересах хозяйствующих субъектов, которые приступили к реализации требований до принятия закона, предусмотрена норма, которая регулирует дооснащение уже созданных систем автоматического контроля выбросов. Как говорилось в пояснительной записке, закон предполагает установление специального экологического надзора в отношении объектов I, II категории, для которых установлены квоты выбросов, "в части реализации мероприятий, включенных в утвержденные планы мероприятий по достижению квот выбросов". В перечень квотируемых объектов, согласно законодательству, включаются объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в том числе объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, выбросы которых содержат приоритетные загрязняющие вещества. Запрещается ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, не оснащенных в том числе системами автоматического контроля. Особенности регулирования отношений в области охраны окружающей среды, в том числе осуществления государственного экологического контроля, где проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, устанавливаются ФЗ "О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха". Для оценки достижения целевых показателей снижения выбросов, установленных нормативными правовыми актами президента РФ для территорий эксперимента, используются показатели снижения выбросов приоритетных загрязняющих веществ на территориях эксперимента. Минприроды России наделяется полномочиями по организации проведения сводных расчетов на территориях эксперимента и по осуществлению мониторинга проведения эксперимента и представляет в правительство РФ предложения о внесении изменений в комплексные планы. Согласно поправкам, планируется увеличить на полгода срок оснащения онлайн-счетчиками предприятий в ряде населенных пунктов. Два года планируется дать на подготовку и полгода на реализацию. Проект "Чистый воздух"Правительство РФ готовится расширить федеральную программу "Чистый воздух", сообщил президент РФ Владимир Путин в марте. Президент 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что реализация федпроекта "Чистый воздух" продлена до 2030 года. Реализация проекта предполагает снижение совокупного объема вредных выбросов в воздух более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. В июле 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в проект еще 29 городов. Изначально мероприятия планировалось выполнить к 2024 году. В апреле 2022 года срок реализации проекта был продлен до 31 декабря 2026 года. Направление "Чистый воздух" было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

https://ria.ru/20230426/utilizatsiya-1867810543.html

https://ria.ru/20230418/nauka-1864767697.html

https://ria.ru/20230410/vozdukh-1864212099.html

https://ria.ru/20230409/energetika-1863763637.html

россия

братск

красноярск

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россия, братск, красноярск, владимир путин, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология