https://ria.ru/20230428/vybory-1868416861.html

КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года

КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года - РИА Новости, 28.04.2023

КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос о возможности своего участия в выборах президента в 2024 году заявил РИА Новости, что порядок выдвижения кандидата от... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:25

2023-04-28T12:25

2023-04-28T12:55

политика

кпрф

геннадий зюганов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос о возможности своего участия в выборах президента в 2024 году заявил РИА Новости, что порядок выдвижения кандидата от партии должен быть максимально демократичным, в нынешних непростых условиях это огромная работа, и нужна сильная команда."У нас давно заведен, на мой взгляд, абсолютно эффективный порядок. Выдвигают все местные партийные организации, называют состав, кто будет участвовать, на их взгляд. Ну председателя всегда включали в этот список, это вполне закономерно", - сказал глава КПРФ в кулуарах Совета законодателей в ответ на вопрос, намерен ли он участвовать в президентских выборах. Он добавил, что по результатам тайного голосования его избирали кандидатом практически единогласно."С другой стороны, у нас выросла плеяда очень сильных толковых людей. У нас мои замы и Мельников очень опытный депутат, и Афонин прекрасно владеет обстановкой во всех субъектах Российской Федерации, и Новиков один из опытных идеологов-международников, у нас Калашников - человек, который знает СНГ и которого везде уважают, Коломейцев сам производственник, один из лучших промышленников, управленец и организатор. У нас сильные выросли и губернаторы", - сказал Зюганов.На вопрос, согласится ли он стать кандидатом, в случае выдвижения его партией, Зюганов сказал, что "кого бы ни выдвинули, в нынешних условиях это не путевка в Сочи, это огромная государственная обязанность, нагрузка". "В условиях войны, которую натовцы, англосаксы нам объявили. Поэтому нужна сильная команда. У нас есть такая команда", - сказал он."Порядок выдвижения, на мой взгляд, должен быть демократичным", - добавил Зюганов.

https://ria.ru/20230424/vybory-1867309177.html

https://ria.ru/20230222/srzp-1853741369.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, кпрф, геннадий зюганов