Рейтинг@Mail.ru
КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 28.04.2023 (обновлено: 12:55 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/vybory-1868416861.html
КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года
КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года - РИА Новости, 28.04.2023
КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос о возможности своего участия в выборах президента в 2024 году заявил РИА Новости, что порядок выдвижения кандидата от... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:25
2023-04-28T12:55
политика
кпрф
геннадий зюганов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738475650_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5b1daa3cc0ec3a3448d1c58c1fcd09f5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос о возможности своего участия в выборах президента в 2024 году заявил РИА Новости, что порядок выдвижения кандидата от партии должен быть максимально демократичным, в нынешних непростых условиях это огромная работа, и нужна сильная команда."У нас давно заведен, на мой взгляд, абсолютно эффективный порядок. Выдвигают все местные партийные организации, называют состав, кто будет участвовать, на их взгляд. Ну председателя всегда включали в этот список, это вполне закономерно", - сказал глава КПРФ в кулуарах Совета законодателей в ответ на вопрос, намерен ли он участвовать в президентских выборах. Он добавил, что по результатам тайного голосования его избирали кандидатом практически единогласно."С другой стороны, у нас выросла плеяда очень сильных толковых людей. У нас мои замы и Мельников очень опытный депутат, и Афонин прекрасно владеет обстановкой во всех субъектах Российской Федерации, и Новиков один из опытных идеологов-международников, у нас Калашников - человек, который знает СНГ и которого везде уважают, Коломейцев сам производственник, один из лучших промышленников, управленец и организатор. У нас сильные выросли и губернаторы", - сказал Зюганов.На вопрос, согласится ли он стать кандидатом, в случае выдвижения его партией, Зюганов сказал, что "кого бы ни выдвинули, в нынешних условиях это не путевка в Сочи, это огромная государственная обязанность, нагрузка". "В условиях войны, которую натовцы, англосаксы нам объявили. Поэтому нужна сильная команда. У нас есть такая команда", - сказал он."Порядок выдвижения, на мой взгляд, должен быть демократичным", - добавил Зюганов.
https://ria.ru/20230424/vybory-1867309177.html
https://ria.ru/20230222/srzp-1853741369.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738475650_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e831b490bc3925b940cc408b6de46ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, кпрф, геннадий зюганов
Политика, КПРФ, Геннадий Зюганов
КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года

Зюганов подтвердил, что КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники съезда КПРФ
Участники съезда КПРФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Участники съезда КПРФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос о возможности своего участия в выборах президента в 2024 году заявил РИА Новости, что порядок выдвижения кандидата от партии должен быть максимально демократичным, в нынешних непростых условиях это огромная работа, и нужна сильная команда.
"У нас давно заведен, на мой взгляд, абсолютно эффективный порядок. Выдвигают все местные партийные организации, называют состав, кто будет участвовать, на их взгляд. Ну председателя всегда включали в этот список, это вполне закономерно", - сказал глава КПРФ в кулуарах Совета законодателей в ответ на вопрос, намерен ли он участвовать в президентских выборах. Он добавил, что по результатам тайного голосования его избирали кандидатом практически единогласно.
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Кремль подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году
24 апреля, 12:32
"С другой стороны, у нас выросла плеяда очень сильных толковых людей. У нас мои замы и Мельников очень опытный депутат, и Афонин прекрасно владеет обстановкой во всех субъектах Российской Федерации, и Новиков один из опытных идеологов-международников, у нас Калашников - человек, который знает СНГ и которого везде уважают, Коломейцев сам производственник, один из лучших промышленников, управленец и организатор. У нас сильные выросли и губернаторы", - сказал Зюганов.
На вопрос, согласится ли он стать кандидатом, в случае выдвижения его партией, Зюганов сказал, что "кого бы ни выдвинули, в нынешних условиях это не путевка в Сочи, это огромная государственная обязанность, нагрузка". "В условиях войны, которую натовцы, англосаксы нам объявили. Поэтому нужна сильная команда. У нас есть такая команда", - сказал он.
"Порядок выдвижения, на мой взгляд, должен быть демократичным", - добавил Зюганов.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Миронов заявил, что предложит на следующих выборах поддержать Путина
22 февраля, 14:49
 
ПолитикаКПРФГеннадий Зюганов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала