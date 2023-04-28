КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года
Зюганов подтвердил, что КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года
Участники съезда КПРФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос о возможности своего участия в выборах президента в 2024 году заявил РИА Новости, что порядок выдвижения кандидата от партии должен быть максимально демократичным, в нынешних непростых условиях это огромная работа, и нужна сильная команда.
"У нас давно заведен, на мой взгляд, абсолютно эффективный порядок. Выдвигают все местные партийные организации, называют состав, кто будет участвовать, на их взгляд. Ну председателя всегда включали в этот список, это вполне закономерно", - сказал глава КПРФ в кулуарах Совета законодателей в ответ на вопрос, намерен ли он участвовать в президентских выборах. Он добавил, что по результатам тайного голосования его избирали кандидатом практически единогласно.
"С другой стороны, у нас выросла плеяда очень сильных толковых людей. У нас мои замы и Мельников очень опытный депутат, и Афонин прекрасно владеет обстановкой во всех субъектах Российской Федерации, и Новиков один из опытных идеологов-международников, у нас Калашников - человек, который знает СНГ и которого везде уважают, Коломейцев сам производственник, один из лучших промышленников, управленец и организатор. У нас сильные выросли и губернаторы", - сказал Зюганов.
На вопрос, согласится ли он стать кандидатом, в случае выдвижения его партией, Зюганов сказал, что "кого бы ни выдвинули, в нынешних условиях это не путевка в Сочи, это огромная государственная обязанность, нагрузка". "В условиях войны, которую натовцы, англосаксы нам объявили. Поэтому нужна сильная команда. У нас есть такая команда", - сказал он.
"Порядок выдвижения, на мой взгляд, должен быть демократичным", - добавил Зюганов.