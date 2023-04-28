https://ria.ru/20230428/vesta-1868400245.html
"АвтоВАЗ" объявит цены на Lada Vesta NG в начале мая
"АвтоВАЗ" объявит цены на Lada Vesta NG в начале мая - РИА Новости, 28.04.2023
"АвтоВАЗ" объявит цены на Lada Vesta NG в начале мая
"АвтоВАЗ" объявит цены на обновленную Lada Vesta в начале мая, компания опровергает информацию о стоимости модели от 1,7 миллиона рублей: она будет значительно... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:49
2023-04-28T11:49
2023-04-28T11:49
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" объявит цены на обновленную Lada Vesta в начале мая, компания опровергает информацию о стоимости модели от 1,7 миллиона рублей: она будет значительно ниже, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа". "Распространяемая информация о якобы начальной цене на Vesta нового поколения в 1,7 миллиона рублей является недостоверной. Цена автомобиля будет объявлена в начале мая и будет значительно ниже суммы, фигурирующей в слухах", - сообщили в компании. Производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти было возобновлено в начале марта. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864663750.html
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экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, renault s.a, автоваз, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Renault S.A, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Renault Clio
"АвтоВАЗ" объявит цены на Lada Vesta NG в начале мая
В "АвтоВАЗе" сообщили, что объявят цены на обновленную Lada Vesta в начале мая