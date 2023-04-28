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Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в двух областях
Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в двух областях - РИА Новости, 28.04.2023
Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в двух областях
Руководящие посты в администрациях Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву "Запорожской областной администрации" разрешено занимать военным,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T23:06
2023-04-28T23:06
2023-04-28T23:06
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днепропетровская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Руководящие посты в администрациях Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву "Запорожской областной администрации" разрешено занимать военным, следует из указа Владимира Зеленского. "В период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности должности главы Днепропетровской областной государственной администрации, главы, первого заместителя главы и одного из заместителей главы Запорожской областной государственной администрации могут быть замещены военнослужащими", - говорится в тексте указа, размещенном на сайте Зеленского. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868621567.html
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В мире, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Днепропетровская областная государственная администрация, Запорожская областная государственная администрация, Украина, Киев
Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в двух областях
Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в Днепропетровской области Украины