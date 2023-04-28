https://ria.ru/20230428/ukraina-1868539863.html

В Сети заговорили о новом государстве после заявления Киева о Путине

В Сети заговорили о новом государстве после заявления Киева о Путине - РИА Новости, 28.04.2023

В Сети заговорили о новом государстве после заявления Киева о Путине

Немецких пользователей Twitter возмутила критика заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника в адрес русской классической литературы. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:53

2023-04-28T16:53

2023-04-28T22:04

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Немецких пользователей Twitter возмутила критика заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника в адрес русской классической литературы.В своей публикации украинский дипломат заявил о связи произведений великих русских писателей с президентом России Владимиром Путиным. При этом он обвинил людей, которые любят Пушкина, Достоевского и Толстого, в том, что они тем самым "презирают украинский народ"."Ваши слова до абсурда смешные, чего вы хотите этим добиться? Чтобы на Украине сжигали книги, как в Третьем рейхе?" — отметили в комментариях."Это ваша новая культура ценностей? Мне это сразу напомнило другое государство", — добавил Dyrk Peters."Мы приближаемся к уничтожению литературы? Мне это что-то напоминает", — написала Gabriela Puder."Конечно, праворадикальный политический клоун предпочтет пролистать мемуары Бандеры, чем наслаждаться великой мировой литературой", — поделился своим мнением Holden Caulfield."И вот вы уже в преддверии расизма и нацизма", — предупредил Tasos Costeas.Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной прошлого года он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, а позже нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный им план мира между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868494639.html

https://ria.ru/20230428/vsu-1868486224.html

https://ria.ru/20230402/melnik-1862498914.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, андрей мельник, twitter