https://ria.ru/20230428/ukraina-1868352634.html

Слова Борреля о концовке конфликта на Украине шокировали пользователей Сети

Слова Борреля о концовке конфликта на Украине шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 28.04.2023

Слова Борреля о концовке конфликта на Украине шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали пост главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что любая значимая инициатива по мирному урегулированию украинского... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:03

2023-04-28T10:03

2023-04-28T10:57

в мире

жозеп боррель

украина

россия

евросоюз

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что любая значимая инициатива по мирному урегулированию украинского кризиса должна быть основана на условиях Киева. "Ты никогда не хотел мира с тех пор, как начался конфликт. Будь честен хотя бы раз", — написал один из комментаторов. "Что за оксюморон "справедливый мир на украинских условиях"? По определению "справедливый" означает — для всех сторон, несомненно, основанный и на российских условиях", — поддержал другой. "Украинские условия? Вы имеете в виду условия, согласованные Россией и Украиной в феврале прошлого года, когда Джонсон поспешно прилетел в Киев и остановил их подписание?" — поинтересовался третий. "Как можно достичь мира, если он должен удовлетворять все условия одной стороны? Неужели вы думаете, что Россия, которая явно побеждает, согласится на них? Вы пытаетесь убить этот мирный процесс еще до его рождения. Безответственно!" — возмутился еще один пользователь. "А какой мир предложили ЕС и США?" — задался вопросом читатель. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868332809.html

https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html

украина

россия

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в мире, жозеп боррель, украина, россия, евросоюз, киев