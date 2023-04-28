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Россия начала применять на Украине секретное "оружие-невидимку", пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023
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08:45 28.04.2023 (обновлено: 10:30 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868332809.html
Россия начала применять на Украине секретное "оружие-невидимку", пишут СМИ
Россия начала применять на Украине секретное "оружие-невидимку", пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023
Россия начала применять на Украине секретное "оружие-невидимку", пишут СМИ
Направленные в зону специальной военной операции российские танки Т-14 "Армата" оснащены передовым вооружением и могут быть невидимы для противника, пишет Тарик РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:45
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россия
украина
т-14
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Направленные в зону специальной военной операции российские танки Т-14 "Армата" оснащены передовым вооружением и могут быть невидимы для противника, пишет Тарик Тахир в статье для The Sun. Кроме того, по словам автора, танки получили решетчатую броню, обеспечивающую защиту от высокоточного противотанкового оружия и средств ближнего боя, включая ручные противотанковые гранатометы. Также они обладают полностью автономной башней, которая может вращаться на 360 градусов с высокой скоростью.Профессор искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета Ноэль Шарки сказал изданию, что огневая мощь танка может опустошить наши города за считанные минуты.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.
https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html
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россия, украина, т-14, в мире
Россия, Украина, Т-14, В мире
Россия начала применять на Украине секретное "оружие-невидимку", пишут СМИ

Журналист The Sun Тахир восхитился возможностями танка Т-14 "Армата" на Украине

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Танк Т-14 "Армата". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Направленные в зону специальной военной операции российские танки Т-14 "Армата" оснащены передовым вооружением и могут быть невидимы для противника, пишет Тарик Тахир в статье для The Sun.
«

"Русские разработали для Т-14 специальное маскирующее покрытие под названием "Мантия", которое поглощает радиолокационные волны, отталкивая и одновременно рассеивая их", — говорится в публикации.

Кроме того, по словам автора, танки получили решетчатую броню, обеспечивающую защиту от высокоточного противотанкового оружия и средств ближнего боя, включая ручные противотанковые гранатометы. Также они обладают полностью автономной башней, которая может вращаться на 360 градусов с высокой скоростью.

Профессор искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета Ноэль Шарки сказал изданию, что огневая мощь танка может опустошить наши города за считанные минуты.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.
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