https://ria.ru/20230428/ukraina-1868332809.html

Россия начала применять на Украине секретное "оружие-невидимку", пишут СМИ

Россия начала применять на Украине секретное "оружие-невидимку", пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023

Россия начала применять на Украине секретное "оружие-невидимку", пишут СМИ

Направленные в зону специальной военной операции российские танки Т-14 "Армата" оснащены передовым вооружением и могут быть невидимы для противника, пишет Тарик РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:45

2023-04-28T08:45

2023-04-28T10:30

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украина

т-14

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Направленные в зону специальной военной операции российские танки Т-14 "Армата" оснащены передовым вооружением и могут быть невидимы для противника, пишет Тарик Тахир в статье для The Sun. Кроме того, по словам автора, танки получили решетчатую броню, обеспечивающую защиту от высокоточного противотанкового оружия и средств ближнего боя, включая ручные противотанковые гранатометы. Также они обладают полностью автономной башней, которая может вращаться на 360 градусов с высокой скоростью.Профессор искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета Ноэль Шарки сказал изданию, что огневая мощь танка может опустошить наши города за считанные минуты.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html

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россия, украина, т-14, в мире