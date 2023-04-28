Россия начала применять на Украине секретное "оружие-невидимку", пишут СМИ
Журналист The Sun Тахир восхитился возможностями танка Т-14 "Армата" на Украине
Танк Т-14 "Армата". Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Направленные в зону специальной военной операции российские танки Т-14 "Армата" оснащены передовым вооружением и могут быть невидимы для противника, пишет Тарик Тахир в статье для The Sun.
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"Русские разработали для Т-14 специальное маскирующее покрытие под названием "Мантия", которое поглощает радиолокационные волны, отталкивая и одновременно рассеивая их", — говорится в публикации.
Кроме того, по словам автора, танки получили решетчатую броню, обеспечивающую защиту от высокоточного противотанкового оружия и средств ближнего боя, включая ручные противотанковые гранатометы. Также они обладают полностью автономной башней, которая может вращаться на 360 градусов с высокой скоростью.
Профессор искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета Ноэль Шарки сказал изданию, что огневая мощь танка может опустошить наши города за считанные минуты.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.
Профессор искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета Ноэль Шарки сказал изданию, что огневая мощь танка может опустошить наши города за считанные минуты.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.