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Семья Уилана опасается, что из-за санкций ему откажут в консульском доступе - РИА Новости, 28.04.2023
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17:44 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/uilan-1868563825.html
Семья Уилана опасается, что из-за санкций ему откажут в консульском доступе
Семья Уилана опасается, что из-за санкций ему откажут в консульском доступе - РИА Новости, 28.04.2023
Семья Уилана опасается, что из-за санкций ему откажут в консульском доступе
Семья осужденного американца Пола Уилана опасается, что МИД РФ будет препятствовать консульскому доступу американских дипломатов к их родственнику в свете... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:44
2023-04-28T17:44
в мире
россия
москва
сша
пол уилан
эван гершкович
бриттни грайнер
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Семья осужденного американца Пола Уилана опасается, что МИД РФ будет препятствовать консульскому доступу американских дипломатов к их родственнику в свете недавно введенных против российских структур санкций, заявил РИА Новости брат Пола - Дэвид Уилан. "В течение нескольких дней я ничего не слышал от родителей о ситуации с Полом. Мы, очевидно, обеспокоены тем, что МИД будет препятствовать оказанию ему консульской поддержки, как это произошло с (журналистом издания Wall Street Journal - ред.) господином Гершковичем. Но пока, по всей видимости, его положение остается неизменным", - заявил Дэвид Уилан. Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
https://ria.ru/20230418/obmen-1866198884.html
https://ria.ru/20230402/gershkovich-1862491428.html
россия
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сша
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в мире, россия, москва, сша, пол уилан, эван гершкович, бриттни грайнер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Москва, США, Пол Уилан, Эван Гершкович, Бриттни Грайнер, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Семья Уилана опасается, что из-за санкций ему откажут в консульском доступе

Семья Уилана опасается, что из-за антироссийских санкций ему откажут в консульском доступе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Семья осужденного американца Пола Уилана опасается, что МИД РФ будет препятствовать консульскому доступу американских дипломатов к их родственнику в свете недавно введенных против российских структур санкций, заявил РИА Новости брат Пола - Дэвид Уилан.
"В течение нескольких дней я ничего не слышал от родителей о ситуации с Полом. Мы, очевидно, обеспокоены тем, что МИД будет препятствовать оказанию ему консульской поддержки, как это произошло с (журналистом издания Wall Street Journal - ред.) господином Гершковичем. Но пока, по всей видимости, его положение остается неизменным", - заявил Дэвид Уилан.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Белый дом отказался комментировать возможность обмена Уилана и Гершковича
18 апреля, 22:34
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Блинкен в разговоре с Лавровым потребовал освободить Гершковича и Уилана
2 апреля, 17:41
 
В миреРоссияМоскваСШАПол УиланЭван ГершковичБриттни ГрайнерФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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