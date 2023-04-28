https://ria.ru/20230428/uilan-1868563825.html

Семья Уилана опасается, что из-за санкций ему откажут в консульском доступе

Семья Уилана опасается, что из-за санкций ему откажут в консульском доступе - РИА Новости, 28.04.2023

Семья Уилана опасается, что из-за санкций ему откажут в консульском доступе

Семья осужденного американца Пола Уилана опасается, что МИД РФ будет препятствовать консульскому доступу американских дипломатов к их родственнику в свете... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:44

2023-04-28T17:44

2023-04-28T17:44

в мире

россия

москва

сша

пол уилан

эван гершкович

бриттни грайнер

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Семья осужденного американца Пола Уилана опасается, что МИД РФ будет препятствовать консульскому доступу американских дипломатов к их родственнику в свете недавно введенных против российских структур санкций, заявил РИА Новости брат Пола - Дэвид Уилан. "В течение нескольких дней я ничего не слышал от родителей о ситуации с Полом. Мы, очевидно, обеспокоены тем, что МИД будет препятствовать оказанию ему консульской поддержки, как это произошло с (журналистом издания Wall Street Journal - ред.) господином Гершковичем. Но пока, по всей видимости, его положение остается неизменным", - заявил Дэвид Уилан. Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".

https://ria.ru/20230418/obmen-1866198884.html

https://ria.ru/20230402/gershkovich-1862491428.html

россия

москва

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, москва, сша, пол уилан, эван гершкович, бриттни грайнер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)