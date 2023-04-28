Семья Уилана опасается, что из-за санкций ему откажут в консульском доступе
Семья Уилана опасается, что из-за антироссийских санкций ему откажут в консульском доступе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Семья осужденного американца Пола Уилана опасается, что МИД РФ будет препятствовать консульскому доступу американских дипломатов к их родственнику в свете недавно введенных против российских структур санкций, заявил РИА Новости брат Пола - Дэвид Уилан.
"В течение нескольких дней я ничего не слышал от родителей о ситуации с Полом. Мы, очевидно, обеспокоены тем, что МИД будет препятствовать оказанию ему консульской поддержки, как это произошло с (журналистом издания Wall Street Journal - ред.) господином Гершковичем. Но пока, по всей видимости, его положение остается неизменным", - заявил Дэвид Уилан.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".