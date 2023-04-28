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Шойгу назвал истинную цель Запада в конфликте на Украине
Шойгу назвал истинную цель Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 28.04.2023
Шойгу назвал истинную цель Запада в конфликте на Украине
Конфликт на Украине подтверждает нацеленность Вашингтона и его союзников на провоцирование других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином, заявил... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:56
2023-04-28T08:56
2023-04-28T09:54
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине подтверждает нацеленность Вашингтона и его союзников на провоцирование других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, "для этого на майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более пяти миллиардов долларов США, что привело к формированию на наших границах враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос"."Учитывая отказ Киева выполнять Минские соглашения и реальную угрозу жителям Донбасса, мы приняли решение о проведении специальной военной операции", - сказал Шойгу.
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в мире, украина, россия, сергей шойгу, шос
В мире, Украина, Россия, Сергей Шойгу, ШОС
Шойгу назвал истинную цель Запада в конфликте на Украине
Министр обороны Шойгу: США провоцируют страны на военное противостояние с Россией и Китаем