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Шойгу назвал истинную цель Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 28.04.2023
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08:56 28.04.2023 (обновлено: 09:54 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/tsel-1868333316.html
Шойгу назвал истинную цель Запада в конфликте на Украине
Шойгу назвал истинную цель Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 28.04.2023
Шойгу назвал истинную цель Запада в конфликте на Украине
Конфликт на Украине подтверждает нацеленность Вашингтона и его союзников на провоцирование других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином, заявил... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:56
2023-04-28T09:54
в мире
украина
россия
сергей шойгу
шос
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине подтверждает нацеленность Вашингтона и его союзников на провоцирование других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, "для этого на майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более пяти миллиардов долларов США, что привело к формированию на наших границах враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос"."Учитывая отказ Киева выполнять Минские соглашения и реальную угрозу жителям Донбасса, мы приняли решение о проведении специальной военной операции", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230428/vrag-1868323736.html
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в мире, украина, россия, сергей шойгу, шос
В мире, Украина, Россия, Сергей Шойгу, ШОС
Шойгу назвал истинную цель Запада в конфликте на Украине

Министр обороны Шойгу: США провоцируют страны на военное противостояние с Россией и Китаем

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине подтверждает нацеленность Вашингтона и его союзников на провоцирование других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликтна Украине. Его истинная цель - нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели.
По его словам, "для этого на майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более пяти миллиардов долларов США, что привело к формированию на наших границах враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос".
"Учитывая отказ Киева выполнять Минские соглашения и реальную угрозу жителям Донбасса, мы приняли решение о проведении специальной военной операции", - сказал Шойгу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
"Ставки слишком высоки". Украину предупредили о самом главном враге
06:13
 
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