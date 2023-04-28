Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит почти по всей территории Украины в том числе в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее тревога была объявлена в шести областях на юге и востоке Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Согласно данным ресурса, тревога звучит уже почти по всей территории страны: в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
Кроме того, сообщается об угрозе на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.