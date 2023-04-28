https://ria.ru/20230428/trevoga-1868585765.html

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.04.2023

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит почти по всей территории Украины в том числе в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:51

2023-04-28T18:51

2023-04-28T18:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

киев

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит почти по всей территории Украины в том числе в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее тревога была объявлена в шести областях на юге и востоке Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Согласно данным ресурса, тревога звучит уже почти по всей территории страны: в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, сообщается об угрозе на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868421804.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, вооруженные силы рф, киев