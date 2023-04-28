СМИ назвали причину задержания Ираном танкера в Оманском заливе
FT: задержание США судна с иранской нефтью могло стать причиной ответных действий Тегерана
Нефтяные танкеры. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти США несколько дней назад задержали судно с иранской нефтью, чем могли спровоцировать ответные меры Ирана, задержавшего в четверг танкер под флагом Маршалловых Островов в Оманском заливе, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
Три источника, информированные о ситуации, сообщили газете, что США перенаправили судно Suez Rajan, загруженное иранской сырой нефтью, первоначально предназначавшееся для Китая. Источники заявили, что минюст США задержал танкер по постановлению суда при сотрудничестве по меньшей мере одной компании, связанной с судном, после того, как оно приняло на борт груз иранской нефти. Как отмечается, ВМС Ирана безуспешно пытались преследовать танкер после того, как он изменил курс в сторону США.
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"Задержание (в четверг - ред.), по-видимому, является ответной мерой за предшествовавшее этому задержание Соединенными Штатами иранской нефти, которую Иран недавно пытался вернуть, но потерпел неудачу", - цитирует газета слова американского чиновника.
В четверг Пятый флот ВМС США заявил, что нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов был захвачен в Оманском заливе Военно-морскими силами иранского Корпуса Стражей Исламской Революции. Позднее агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию распространило информацию о том, что ВМС Ирана задержали в Оманском заливе неизвестное судно-нарушитель, которое является нефтяным танкером, по-видимому, принадлежащим США.