https://ria.ru/20230428/stalingrad-1868371785.html
Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны
Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны - РИА Новости, 28.04.2023
Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:44
2023-04-28T10:44
2023-04-28T10:54
общество
сталинград
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и предоставлении им правовых гарантий соцзащиты.Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", - говорилось в тексте пояснительной записки.
https://ria.ru/20230327/volgograd-1860858445.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сталинград, россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Сталинград, Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945)
Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны
Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны