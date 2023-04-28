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Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны - РИА Новости, 28.04.2023
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10:44 28.04.2023 (обновлено: 10:54 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/stalingrad-1868371785.html
Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны
Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны - РИА Новости, 28.04.2023
Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:44
2023-04-28T10:54
общество
сталинград
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и предоставлении им правовых гарантий соцзащиты.Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", - говорилось в тексте пояснительной записки.
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общество, сталинград, россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Сталинград, Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945)
Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны

Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны

© РИА Новости / Аркадий Шайхет | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Население Сталинграда встречает освободителей
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Население Сталинграда встречает освободителей - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Аркадий Шайхет
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Население Сталинграда встречает освободителей. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и предоставлении им правовых гарантий соцзащиты.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", - говорилось в тексте пояснительной записки.
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ОбществоСталинградРоссияВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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