https://ria.ru/20230428/stalingrad-1868371785.html

Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны

Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны - РИА Новости, 28.04.2023

Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:44

2023-04-28T10:44

2023-04-28T10:54

общество

сталинград

россия

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и предоставлении им правовых гарантий соцзащиты.Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", - говорилось в тексте пояснительной записки.

https://ria.ru/20230327/volgograd-1860858445.html

сталинград

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Кирилл Волков

общество, сталинград, россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)