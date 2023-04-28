https://ria.ru/20230428/sochi-1868391320.html

На курорте "Красная поляна" сезон катания будет продлен

На курорте "Красная поляна" сезон катания будет продлен - РИА Новости, 28.04.2023

На курорте "Красная поляна" сезон катания будет продлен

Сезон катания на курорте "Красная поляна" в Сочи продлится до середины июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:32

2023-04-28T14:32

2023-04-28T14:32

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сочи

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СОЧИ, 28 апр — РИА Новости. Сезон катания на курорте "Красная поляна" в Сочи продлится до середины июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. "Гостям будут доступны все открытые трассы. Помимо этого, команда курорта проводит дополнительное искусственное оснежение. Режим работы склонов зависит от погодных условий: каждое утро специалисты по лавинной безопасности дают экспертную оценку", — рассказал собеседник. После официального закрытия горнолыжного сезона катание продолжится в сноупарке, который будет открыт с 15 июня по 15 июля. Там уникальный климат горной долины — скалы защищают ее от потоков теплого воздуха, и даже при плюсовой температуре на склонах лежит снег.Ранее гендиректор курорта Яна Перепечаева сообщила РИА Новости, что горнолыжный сезон в "Красной поляне" продлится до 10 мая.

https://ria.ru/20230427/prazdniki-1867968028.html

сочи

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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