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На курорте "Красная поляна" сезон катания будет продлен - РИА Новости, 28.04.2023
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Туризм
 
14:32 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/sochi-1868391320.html
На курорте "Красная поляна" сезон катания будет продлен
На курорте "Красная поляна" сезон катания будет продлен - РИА Новости, 28.04.2023
На курорте "Красная поляна" сезон катания будет продлен
Сезон катания на курорте "Красная поляна" в Сочи продлится до середины июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:32
2023-04-28T14:32
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
красная поляна
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СОЧИ, 28 апр — РИА Новости. Сезон катания на курорте "Красная поляна" в Сочи продлится до середины июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. "Гостям будут доступны все открытые трассы. Помимо этого, команда курорта проводит дополнительное искусственное оснежение. Режим работы склонов зависит от погодных условий: каждое утро специалисты по лавинной безопасности дают экспертную оценку", — рассказал собеседник. После официального закрытия горнолыжного сезона катание продолжится в сноупарке, который будет открыт с 15 июня по 15 июля. Там уникальный климат горной долины — скалы защищают ее от потоков теплого воздуха, и даже при плюсовой температуре на склонах лежит снег.Ранее гендиректор курорта Яна Перепечаева сообщила РИА Новости, что горнолыжный сезон в "Красной поляне" продлится до 10 мая.
https://ria.ru/20230427/prazdniki-1867968028.html
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Красная Поляна
На курорте "Красная поляна" сезон катания будет продлен

Сезон катания на курорте "Красная поляна" продлится до середины июля

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкДевушка на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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СОЧИ, 28 апр — РИА Новости. Сезон катания на курорте "Красная поляна" в Сочи продлится до середины июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
"Гостям будут доступны все открытые трассы. Помимо этого, команда курорта проводит дополнительное искусственное оснежение. Режим работы склонов зависит от погодных условий: каждое утро специалисты по лавинной безопасности дают экспертную оценку", — рассказал собеседник.
После официального закрытия горнолыжного сезона катание продолжится в сноупарке, который будет открыт с 15 июня по 15 июля. Там уникальный климат горной долины — скалы защищают ее от потоков теплого воздуха, и даже при плюсовой температуре на склонах лежит снег.
Ранее гендиректор курорта Яна Перепечаева сообщила РИА Новости, что горнолыжный сезон в "Красной поляне" продлится до 10 мая.
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