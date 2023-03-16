https://ria.ru/20230316/puteshestviya-1858302690.html

В Сочи сообщили, когда закончится горнолыжный сезон

В Сочи сообщили, когда закончится горнолыжный сезон - РИА Новости, 16.03.2023

В Сочи сообщили, когда закончится горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон в "Красной Поляне" продлится до 10 мая, сообщила РИА Новости гендиректор Яна Перепечаева. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:44

2023-03-16T16:44

2023-03-16T16:44

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Горнолыжный сезон в "Красной Поляне" продлится до 10 мая, сообщила РИА Новости гендиректор Яна Перепечаева. "Плюс будет еще период бонусного катания с 16 июня по 16 июля — в горной долине "Цирк-2", где достаточно снега для работы сноупарка до середины лета", — добавила она. За три зимних месяца склоны курорта посетили 490 тысяч человек, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Перепечаева также рассказала, что в этом году курорт первым на российском рынке представит зеленый турпродукт — "Наполни свое лето". "В рамках одного пакета мы предложим гостям проживание в отелях, прошедших независимую экологическую сертификацию по международным стандартам, утреннюю йогу, здоровую еду и кулинарные мастер-классы, прогулки по экотропам с гидами, детские познавательные программы и множество других активностей, которые позволят по-настоящему отдохнуть и восстановить силы в горах", — объяснила гендиректор курорта.

https://ria.ru/20230217/sochi-1852516249.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, красная поляна, туристы, сочи