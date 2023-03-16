https://ria.ru/20230316/puteshestviya-1858302690.html
В Сочи сообщили, когда закончится горнолыжный сезон
В Сочи сообщили, когда закончится горнолыжный сезон - РИА Новости, 16.03.2023
В Сочи сообщили, когда закончится горнолыжный сезон
Горнолыжный сезон в "Красной Поляне" продлится до 10 мая, сообщила РИА Новости гендиректор Яна Перепечаева. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:44
2023-03-16T16:44
2023-03-16T16:44
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Горнолыжный сезон в "Красной Поляне" продлится до 10 мая, сообщила РИА Новости гендиректор Яна Перепечаева. "Плюс будет еще период бонусного катания с 16 июня по 16 июля — в горной долине "Цирк-2", где достаточно снега для работы сноупарка до середины лета", — добавила она. За три зимних месяца склоны курорта посетили 490 тысяч человек, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Перепечаева также рассказала, что в этом году курорт первым на российском рынке представит зеленый турпродукт — "Наполни свое лето". "В рамках одного пакета мы предложим гостям проживание в отелях, прошедших независимую экологическую сертификацию по международным стандартам, утреннюю йогу, здоровую еду и кулинарные мастер-классы, прогулки по экотропам с гидами, детские познавательные программы и множество других активностей, которые позволят по-настоящему отдохнуть и восстановить силы в горах", — объяснила гендиректор курорта.
https://ria.ru/20230217/sochi-1852516249.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, красная поляна, туристы, сочи
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Красная Поляна, туристы, Сочи
В Сочи сообщили, когда закончится горнолыжный сезон
Гендиректор "Красной Поляны": горнолыжный сезон на курорте продлится до 10 мая
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Горнолыжный сезон в "Красной Поляне" продлится до 10 мая, сообщила РИА Новости гендиректор Яна Перепечаева.
"Плюс будет еще период бонусного катания с 16 июня по 16 июля — в горной долине "Цирк-2", где достаточно снега для работы сноупарка до середины лета", — добавила она.
За три зимних месяца склоны курорта посетили 490 тысяч человек, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году.
Перепечаева также рассказала, что в этом году курорт первым на российском рынке представит зеленый турпродукт — "Наполни свое лето".
"В рамках одного пакета мы предложим гостям проживание в отелях, прошедших независимую экологическую сертификацию по международным стандартам, утреннюю йогу, здоровую еду и кулинарные мастер-классы, прогулки по экотропам с гидами, детские познавательные программы и множество других активностей, которые позволят по-настоящему отдохнуть и восстановить силы в горах", — объяснила гендиректор курорта.
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