https://ria.ru/20230428/sobaki-1868476562.html

В Заксобрании Петербурга раскритиковали проект об усыплении бездомных собак

В Заксобрании Петербурга раскритиковали проект об усыплении бездомных собак - РИА Новости, 28.04.2023

В Заксобрании Петербурга раскритиковали проект об усыплении бездомных собак

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок назвал неприемлемым для города и противоречащим госполитике по обращению с животными такой... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:49

2023-04-28T14:49

2023-04-28T14:49

собаки

общество

санкт-петербург

россия

животные

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок назвал неприемлемым для города и противоречащим госполитике по обращению с животными такой метод борьбы с бездомными собаками, как их усыпление. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее газета "Известия" сообщила, что регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, нападающих на людей. По информации издания, правительство поддержало соответствующий законопроект, объясняя необходимость таких мер неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах. "Для нашего города этот метод абсолютно неприемлем. Да, мы знаем, что в некоторых регионах ситуация сложная, проблема есть, но именно эти же регионы ее сами и создали, запустив вопрос до такого, что теперь кроме как отлова и отстрела ничего не остается. Но это не решение", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. "Сама постановка вопроса — это не один, а сразу несколько шагов назад от того, к чему мы шли последние годы. Такие инициативы в корне идут вразрез с политикой государства. И я напомню, что еще в 2020 году по предложению президента мы закрепили в Конституции принцип ответственного обращения с животными, с которым этот одиозный проект закона никак не состыкуется", - добавил Четырбок. Как уточнил его коллега по парламенту, депутат Андрей Рябоконь, законопроект о внесении изменений в закон об ответственном обращении с животными и ряд других нормативных актов обсуждался в пятницу на заседании комиссии заксобрания по экологии и природопользованию. По его мнению, вместо такого метода, как усыпление, необходимо "существенно расширить" поддержку некоммерческих приютов для животных и передавать туда бездомных собак.

https://ria.ru/20230425/sobaki-1867632927.html

https://ria.ru/20230424/zhivotnye-1867443137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

собаки, общество, санкт-петербург, россия, животные