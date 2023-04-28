https://ria.ru/20230428/sistema-1868615063.html

Песков рассказал о новой платежной системе для российских туристов в Турции

Песков рассказал о новой платежной системе для российских туристов в Турции - РИА Новости, 28.04.2023

Песков рассказал о новой платежной системе для российских туристов в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости информацию о новой платежной системе для российских туристов в Турции, заявил, что... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T21:17

2023-04-28T21:17

2023-04-28T21:23

турция

технологии

россия

анкара (провинция)

владимир путин

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости информацию о новой платежной системе для российских туристов в Турции, заявил, что работа в этом направлении ведется."Работа в этом направлении ведется", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты Sabah о том, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о новой платежной системе для российских туристов.Газета Sabah со ссылкой на источники сообщала, что Анкара и Москва достигли договоренности о новой платежной системе для российских туристов, они "смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты".

https://ria.ru/20230428/turtsiya-1868371504.html

турция

россия

анкара (провинция)

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турция, технологии, россия, анкара (провинция), владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, общество