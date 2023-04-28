https://ria.ru/20230428/shoygu-1868336522.html

Попытки Запада воздействовать на партнеров России терпят крах, заявил Шойгу

Попытки Запада воздействовать на партнеров России терпят крах, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.04.2023

Попытки Запада воздействовать на партнеров России терпят крах, заявил Шойгу

Попытки Запада воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции, скомпрометировать руководство РФ терпят крах, заявил глава российского военного ведомства РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:11

2023-04-28T09:11

2023-04-28T09:11

россия

сергей шойгу

шос

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Попытки Запада воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции, скомпрометировать руководство РФ терпят крах, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. "На фоне проведения специальной военной операции (СВО) продолжаются попытки воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции. Развернута масштабная информационная кампания по компрометации российского руководства и проводимой им политики. Демонстрируется бескомпромиссность и готовность усиливать всестороннее давление, не считаясь с текущим ущербом своим экономическим и политическим интересам", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели. "Однако, - отметил он, - все эти попытки терпят крах". В этой связи министр выразил признательность государствам - членам ШОС за принципиальную позицию и поддержку. "Независимый курс Организации в решении задач региональной и глобальной безопасности - пример для всего мира", - подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20230428/oruzhie-1868334292.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей шойгу, шос