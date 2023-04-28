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Попытки Запада воздействовать на партнеров России терпят крах, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.04.2023
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09:11 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/shoygu-1868336522.html
Попытки Запада воздействовать на партнеров России терпят крах, заявил Шойгу
Попытки Запада воздействовать на партнеров России терпят крах, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.04.2023
Попытки Запада воздействовать на партнеров России терпят крах, заявил Шойгу
Попытки Запада воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции, скомпрометировать руководство РФ терпят крах, заявил глава российского военного ведомства РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:11
2023-04-28T09:11
россия
сергей шойгу
шос
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Попытки Запада воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции, скомпрометировать руководство РФ терпят крах, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. "На фоне проведения специальной военной операции (СВО) продолжаются попытки воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции. Развернута масштабная информационная кампания по компрометации российского руководства и проводимой им политики. Демонстрируется бескомпромиссность и готовность усиливать всестороннее давление, не считаясь с текущим ущербом своим экономическим и политическим интересам", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели. "Однако, - отметил он, - все эти попытки терпят крах". В этой связи министр выразил признательность государствам - членам ШОС за принципиальную позицию и поддержку. "Независимый курс Организации в решении задач региональной и глобальной безопасности - пример для всего мира", - подчеркнул Шойгу.
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россия, сергей шойгу, шос
Россия, Сергей Шойгу, ШОС
Попытки Запада воздействовать на партнеров России терпят крах, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что попытки Запада добиться изоляции России от ее партнеров терпят крах

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Попытки Запада воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции, скомпрометировать руководство РФ терпят крах, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
"На фоне проведения специальной военной операции (СВО) продолжаются попытки воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции. Развернута масштабная информационная кампания по компрометации российского руководства и проводимой им политики. Демонстрируется бескомпромиссность и готовность усиливать всестороннее давление, не считаясь с текущим ущербом своим экономическим и политическим интересам", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.
"Однако, - отметил он, - все эти попытки терпят крах". В этой связи министр выразил признательность государствам - членам ШОС за принципиальную позицию и поддержку.
"Независимый курс Организации в решении задач региональной и глобальной безопасности - пример для всего мира", - подчеркнул Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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РоссияСергей ШойгуШОС
 
 
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