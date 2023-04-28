https://ria.ru/20230428/shoygu-1868336522.html
Попытки Запада воздействовать на партнеров России терпят крах, заявил Шойгу
Попытки Запада воздействовать на партнеров России терпят крах, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.04.2023
Попытки Запада воздействовать на партнеров России терпят крах, заявил Шойгу
Попытки Запада воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции, скомпрометировать руководство РФ терпят крах, заявил глава российского военного ведомства РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:11
2023-04-28T09:11
2023-04-28T09:11
россия
сергей шойгу
шос
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Попытки Запада воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции, скомпрометировать руководство РФ терпят крах, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. "На фоне проведения специальной военной операции (СВО) продолжаются попытки воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции. Развернута масштабная информационная кампания по компрометации российского руководства и проводимой им политики. Демонстрируется бескомпромиссность и готовность усиливать всестороннее давление, не считаясь с текущим ущербом своим экономическим и политическим интересам", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели. "Однако, - отметил он, - все эти попытки терпят крах". В этой связи министр выразил признательность государствам - членам ШОС за принципиальную позицию и поддержку. "Независимый курс Организации в решении задач региональной и глобальной безопасности - пример для всего мира", - подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20230428/oruzhie-1868334292.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей шойгу, шос
Россия, Сергей Шойгу, ШОС
Попытки Запада воздействовать на партнеров России терпят крах, заявил Шойгу
Шойгу заявил, что попытки Запада добиться изоляции России от ее партнеров терпят крах
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Попытки Запада воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции, скомпрометировать руководство РФ терпят крах, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
"На фоне проведения специальной военной операции (СВО) продолжаются попытки воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции. Развернута масштабная информационная кампания по компрометации российского руководства и проводимой им политики. Демонстрируется бескомпромиссность и готовность усиливать всестороннее давление, не считаясь с текущим ущербом своим экономическим и политическим интересам", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС
в Нью-Дели
.
"Однако, - отметил он, - все эти попытки терпят крах". В этой связи министр выразил признательность государствам - членам ШОС за принципиальную позицию и поддержку.
"Независимый курс Организации в решении задач региональной и глобальной безопасности - пример для всего мира", - подчеркнул Шойгу.
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