https://ria.ru/20230428/shos-1868340706.html

Шойгу назвал шаги, необходимые для укрепления и модернизации ШОС

Шойгу назвал шаги, необходимые для укрепления и модернизации ШОС - РИА Новости, 28.04.2023

Шойгу назвал шаги, необходимые для укрепления и модернизации ШОС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности, сотрудничество с... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:37

2023-04-28T09:37

2023-04-28T09:41

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безопасность

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности, сотрудничество с акцентом на проведение совместных учений. По словам министра, экспертной рабочей группой при СМО ШОС разработан проект соглашения об организации обмена информацией между оборонными ведомствами стран ШОС. "Предлагаю ускорить его согласование в государствах", - отметил Шойгу. Ещё одной задачей он назвал углубление военного сотрудничества с акцентом на проведение совместных учений и других мероприятий боевой подготовки. Говоря о необходимости расширения форм взаимодействия, он назвал в числе перспективных направлений применение беспилотных летательных аппаратов и борьбу с ними, информационную и биологическую безопасность. "Стоит также подумать над реализацией потенциала организации в области миротворческой деятельности", - сказал Шойгу. Он также заявил о необходимости развивать партнёрские связи с другими региональными интеграционными объединениями, прежде всего с ОДКБ и СНГ. По его словам, в условиях разбалансировки систем глобальной и региональной безопасности возрастает актуальность укрепления взаимодействия в рамках ШОС, как универсальной структуры, отстаивающей принципы многополярности на основе норм международного права. Он отметил, что "важно последовательно выполнять достигнутые на высшем уровне договоренности о модернизации работы ШОС, включая механизмы реагирования на вызовы и угрозы". "Поддержание мира и безопасности должно оставаться неизменным ключевым приоритетом", - заключил министр обороны РФ.

https://ria.ru/20230428/afganistan-1868339900.html

https://ria.ru/20230428/front-1868337796.html

https://ria.ru/20230425/shos-1867482000.html

https://ria.ru/20230428/shoygu-1868336522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, шос, сергей шойгу, снг, одкб, нью-дели, безопасность