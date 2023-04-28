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Шойгу назвал шаги, необходимые для укрепления и модернизации ШОС - РИА Новости, 28.04.2023
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09:37 28.04.2023 (обновлено: 09:41 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/shos-1868340706.html
Шойгу назвал шаги, необходимые для укрепления и модернизации ШОС
Шойгу назвал шаги, необходимые для укрепления и модернизации ШОС - РИА Новости, 28.04.2023
Шойгу назвал шаги, необходимые для укрепления и модернизации ШОС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности, сотрудничество с... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:37
2023-04-28T09:41
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности, сотрудничество с акцентом на проведение совместных учений. По словам министра, экспертной рабочей группой при СМО ШОС разработан проект соглашения об организации обмена информацией между оборонными ведомствами стран ШОС. "Предлагаю ускорить его согласование в государствах", - отметил Шойгу. Ещё одной задачей он назвал углубление военного сотрудничества с акцентом на проведение совместных учений и других мероприятий боевой подготовки. Говоря о необходимости расширения форм взаимодействия, он назвал в числе перспективных направлений применение беспилотных летательных аппаратов и борьбу с ними, информационную и биологическую безопасность. "Стоит также подумать над реализацией потенциала организации в области миротворческой деятельности", - сказал Шойгу. Он также заявил о необходимости развивать партнёрские связи с другими региональными интеграционными объединениями, прежде всего с ОДКБ и СНГ. По его словам, в условиях разбалансировки систем глобальной и региональной безопасности возрастает актуальность укрепления взаимодействия в рамках ШОС, как универсальной структуры, отстаивающей принципы многополярности на основе норм международного права. Он отметил, что "важно последовательно выполнять достигнутые на высшем уровне договоренности о модернизации работы ШОС, включая механизмы реагирования на вызовы и угрозы". "Поддержание мира и безопасности должно оставаться неизменным ключевым приоритетом", - заключил министр обороны РФ.
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россия, шос, сергей шойгу, снг, одкб, нью-дели, безопасность
Россия, ШОС, Сергей Шойгу, СНГ, ОДКБ, Нью-Дели, Безопасность
Шойгу назвал шаги, необходимые для укрепления и модернизации ШОС

Шойгу заявил о необходимости развивать в рамках ШОС механизм обмена военной информацией

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности, сотрудничество с акцентом на проведение совместных учений.
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"Развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели, говоря о модернизации работы ШОС, включая механизмы реагирования на вызовы и угрозы.
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По словам министра, экспертной рабочей группой при СМО ШОС разработан проект соглашения об организации обмена информацией между оборонными ведомствами стран ШОС. "Предлагаю ускорить его согласование в государствах", - отметил Шойгу.
Ещё одной задачей он назвал углубление военного сотрудничества с акцентом на проведение совместных учений и других мероприятий боевой подготовки.
«
"Отрабатывать на них вопросы противодействия новым методам и приемам, которые используют террористические организации", - сказал Шойгу, сообщив, что российские военные готовы делиться имеющимся у них боевым опытом.
Говоря о необходимости расширения форм взаимодействия, он назвал в числе перспективных направлений применение беспилотных летательных аппаратов и борьбу с ними, информационную и биологическую безопасность.
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"Стоит также подумать над реализацией потенциала организации в области миротворческой деятельности", - сказал Шойгу.
Он также заявил о необходимости развивать партнёрские связи с другими региональными интеграционными объединениями, прежде всего с ОДКБ и СНГ.
«
"Приглашать их, а также представителей дружественных стран для участия в отдельных мероприятиях ШОС. Такой подход будет содействовать распространению "шанхайского духа" среди мирового сообщества", - полагает Шойгу.
По его словам, в условиях разбалансировки систем глобальной и региональной безопасности возрастает актуальность укрепления взаимодействия в рамках ШОС, как универсальной структуры, отстаивающей принципы многополярности на основе норм международного права.
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"Поэтому необходимо обеспечить устойчивость нашей организации в контексте попыток внешних сил подорвать ее сплоченность, спровоцировать внутренние кризисы в государствах-членах", - сказал Шойгу.

Он отметил, что "важно последовательно выполнять достигнутые на высшем уровне договоренности о модернизации работы ШОС, включая механизмы реагирования на вызовы и угрозы".
"Поддержание мира и безопасности должно оставаться неизменным ключевым приоритетом", - заключил министр обороны РФ.
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