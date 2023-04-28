https://ria.ru/20230428/shos-1868332685.html

Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности

Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности - РИА Новости, 28.04.2023

Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил коллег из Шанхайской организации сотрудничества принять участие в очередной конференции по международной безопасности, РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:45

2023-04-28T08:45

2023-04-28T08:45

россия

москва

нью-дели

сергей шойгу

шос

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845453218_0:13:3105:1760_1920x0_80_0_0_9016dbc69cb6ebc8ec136d260c0bada0.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил коллег из Шанхайской организации сотрудничества принять участие в очередной конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве в этом году. "Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в XI Московской конференции по международной безопасности. Это мероприятие стало значимой площадкой для обсуждения самых острых военно-политических проблем, что в современных условиях становится особенно актуальным", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран -участниц ШОС в Нью-Дели. При этом он отметил важность укрепления роли ШОС "как одной из опор новой многополярной международной системы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, соблюдении норм международного права". "Необходимо поддерживать плотную координацию в рамках ШОС, проводить регулярные консультации по вопросам общей безопасности как в многостороннем, так и двустороннем форматах", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230427/shoygu-1868280304.html

россия

москва

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, нью-дели, сергей шойгу, шос, безопасность