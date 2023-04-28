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Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности - РИА Новости, 28.04.2023
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08:45 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/shos-1868332685.html
Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности
Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности - РИА Новости, 28.04.2023
Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил коллег из Шанхайской организации сотрудничества принять участие в очередной конференции по международной безопасности, РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:45
2023-04-28T08:45
россия
москва
нью-дели
сергей шойгу
шос
безопасность
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил коллег из Шанхайской организации сотрудничества принять участие в очередной конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве в этом году. "Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в XI Московской конференции по международной безопасности. Это мероприятие стало значимой площадкой для обсуждения самых острых военно-политических проблем, что в современных условиях становится особенно актуальным", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран -участниц ШОС в Нью-Дели. При этом он отметил важность укрепления роли ШОС "как одной из опор новой многополярной международной системы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, соблюдении норм международного права". "Необходимо поддерживать плотную координацию в рамках ШОС, проводить регулярные консультации по вопросам общей безопасности как в многостороннем, так и двустороннем форматах", - сказал Шойгу.
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россия, москва, нью-дели, сергей шойгу, шос, безопасность
Россия, Москва, Нью-Дели, Сергей Шойгу, ШОС, Безопасность
Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности

Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил коллег из Шанхайской организации сотрудничества принять участие в очередной конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве в этом году.
"Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в XI Московской конференции по международной безопасности. Это мероприятие стало значимой площадкой для обсуждения самых острых военно-политических проблем, что в современных условиях становится особенно актуальным", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран -участниц ШОС в Нью-Дели.
При этом он отметил важность укрепления роли ШОС "как одной из опор новой многополярной международной системы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, соблюдении норм международного права".
"Необходимо поддерживать плотную координацию в рамках ШОС, проводить регулярные консультации по вопросам общей безопасности как в многостороннем, так и двустороннем форматах", - сказал Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран-участниц ШОС
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