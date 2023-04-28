https://ria.ru/20230428/shos-1868332685.html
Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности
Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности - РИА Новости, 28.04.2023
Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил коллег из Шанхайской организации сотрудничества принять участие в очередной конференции по международной безопасности, РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:45
2023-04-28T08:45
2023-04-28T08:45
россия
москва
нью-дели
сергей шойгу
шос
безопасность
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил коллег из Шанхайской организации сотрудничества принять участие в очередной конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве в этом году. "Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в XI Московской конференции по международной безопасности. Это мероприятие стало значимой площадкой для обсуждения самых острых военно-политических проблем, что в современных условиях становится особенно актуальным", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран -участниц ШОС в Нью-Дели. При этом он отметил важность укрепления роли ШОС "как одной из опор новой многополярной международной системы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, соблюдении норм международного права". "Необходимо поддерживать плотную координацию в рамках ШОС, проводить регулярные консультации по вопросам общей безопасности как в многостороннем, так и двустороннем форматах", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230427/shoygu-1868280304.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, нью-дели, сергей шойгу, шос, безопасность
Россия, Москва, Нью-Дели, Сергей Шойгу, ШОС, Безопасность
Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности
Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности в Москве
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил коллег из Шанхайской организации сотрудничества принять участие в очередной конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве в этом году.
"Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в XI Московской конференции по международной безопасности. Это мероприятие стало значимой площадкой для обсуждения самых острых военно-политических проблем, что в современных условиях становится особенно актуальным", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран -участниц ШОС
в Нью-Дели
.
При этом он отметил важность укрепления роли ШОС "как одной из опор новой многополярной международной системы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, соблюдении норм международного права".
"Необходимо поддерживать плотную координацию в рамках ШОС, проводить регулярные консультации по вопросам общей безопасности как в многостороннем, так и двустороннем форматах", - сказал Шойгу.
Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран-участниц ШОС