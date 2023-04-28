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В петербургских парках начались облавы на шашлычников
В петербургских парках начались облавы на шашлычников - РИА Новости, 28.04.2023
В петербургских парках начались облавы на шашлычников
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга начал проводить рейды по проверке запрета на разжигание мангалов в городских парках РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:56
2023-04-28T11:56
2023-04-28T11:56
шашлык
происшествия
санкт-петербург
общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга начал проводить рейды по проверке запрета на разжигание мангалов в городских парках и скверах, сообщило ведомство. Отмечается, что любителей шашлыков видели в парке Авиаторов и парке Интернационалистов. Им грозит штраф за использование мангалов и разжигание костров в размере до 5 тысяч рублей. С наступлением лета городские власти будут регулярно проводить такие рейды, обещают в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Парк Авиаторов в Московском районе Петербурга считается у местных жителей традиционным местом приготовления шашлыков. В результате в теплое время года территория парка оказывается сильно замусорена, поскольку его посетители, как правило, не утруждают себя поиском контейнеров или урн.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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шашлык, происшествия, санкт-петербург, общество, россия
Шашлык, Происшествия, Санкт-Петербург, Общество, Россия
В петербургских парках начались облавы на шашлычников
В Петербурге начали проводить рейды по проверке запрета на разжигание мангалов в парках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга начал проводить рейды по проверке запрета на разжигание мангалов в городских парках и скверах, сообщило
ведомство.
«
"В парках Петербурга начались рейды по соблюдению запрета разжигания мангалов… В ходе рейдов совместно с сотрудниками полиции удалось выявить правонарушителей в Московском и Фрунзенском районах города", - информирует комитет по законности на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что любителей шашлыков видели в парке Авиаторов и парке Интернационалистов. Им грозит штраф за использование мангалов и разжигание костров в размере до 5 тысяч рублей.
С наступлением лета городские власти будут регулярно проводить такие рейды, обещают в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Парк Авиаторов в Московском районе Петербурга считается у местных жителей традиционным местом приготовления шашлыков. В результате в теплое время года территория парка оказывается сильно замусорена, поскольку его посетители, как правило, не утруждают себя поиском контейнеров или урн.
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