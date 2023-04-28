https://ria.ru/20230428/shashlyki-1868402625.html

В петербургских парках начались облавы на шашлычников

В петербургских парках начались облавы на шашлычников - РИА Новости, 28.04.2023

В петербургских парках начались облавы на шашлычников

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга начал проводить рейды по проверке запрета на разжигание мангалов в городских парках РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:56

2023-04-28T11:56

2023-04-28T11:56

шашлык

происшествия

санкт-петербург

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40878/21/408782191_0:259:3058:1979_1920x0_80_0_0_666cd30d69dd744e830f2b0e3bca53d5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга начал проводить рейды по проверке запрета на разжигание мангалов в городских парках и скверах, сообщило ведомство. Отмечается, что любителей шашлыков видели в парке Авиаторов и парке Интернационалистов. Им грозит штраф за использование мангалов и разжигание костров в размере до 5 тысяч рублей. С наступлением лета городские власти будут регулярно проводить такие рейды, обещают в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Парк Авиаторов в Московском районе Петербурга считается у местных жителей традиционным местом приготовления шашлыков. В результате в теплое время года территория парка оказывается сильно замусорена, поскольку его посетители, как правило, не утруждают себя поиском контейнеров или урн.

https://ria.ru/20230428/dietolog-1868317896.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

шашлык, происшествия, санкт-петербург, общество, россия