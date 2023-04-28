https://ria.ru/20230428/sdelka-1868556484.html

СМИ: Эрдоган заявил Путину о необходимости продления зерновой сделки

СМИ: Эрдоган заявил Путину о необходимости продления зерновой сделки - РИА Новости, 28.04.2023

СМИ: Эрдоган заявил Путину о необходимости продления зерновой сделки

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров в четверг с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости продления "зерновой... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:25

2023-04-28T17:25

2023-04-28T18:24

зерновая сделка

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

украина

антониу гутерреш

владимир путин

оон

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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров в четверг с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости продления "зерновой сделки", пишет газета Sabah со ссылкой на источники.Ранее канцелярия турецкого лидера сообщила, что в ходе переговоров лидеры обсудили и ситуацию на Украине. Эрдоган заявил о новых инициативах, разработать которые могут рабочие группы. В послании генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В ходе переговоров президент Эрдоган заявил о необходимости продления срока действия "зернового коридора", а Путин в ответ заявил, что "мы придаем значение предложению Турции", - пишет издание.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней - до 18 мая.

https://ria.ru/20230428/platezhi-1868551185.html

россия

турция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, украина, антониу гутерреш, владимир путин, оон, дмитрий песков, экономика