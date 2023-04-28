https://ria.ru/20230428/sdelka-1868556484.html
СМИ: Эрдоган заявил Путину о необходимости продления зерновой сделки
СМИ: Эрдоган заявил Путину о необходимости продления зерновой сделки - РИА Новости, 28.04.2023
СМИ: Эрдоган заявил Путину о необходимости продления зерновой сделки
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров в четверг с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости продления "зерновой... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:25
2023-04-28T17:25
2023-04-28T18:24
зерновая сделка
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
украина
антониу гутерреш
владимир путин
оон
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров в четверг с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости продления "зерновой сделки", пишет газета Sabah со ссылкой на источники.Ранее канцелярия турецкого лидера сообщила, что в ходе переговоров лидеры обсудили и ситуацию на Украине. Эрдоган заявил о новых инициативах, разработать которые могут рабочие группы. В послании генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В ходе переговоров президент Эрдоган заявил о необходимости продления срока действия "зернового коридора", а Путин в ответ заявил, что "мы придаем значение предложению Турции", - пишет издание.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней - до 18 мая.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, украина, антониу гутерреш, владимир путин, оон, дмитрий песков, экономика
Зерновая сделка, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Украина, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, ООН, Дмитрий Песков, Экономика
СМИ: Эрдоган заявил Путину о необходимости продления зерновой сделки
Sabah: Эрдоган в разговоре с Путиным заявил о необходимости продления зерновой сделки