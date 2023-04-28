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WP: В США признали бесперспективность помощи, о которой просила Украина - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 28.04.2023 (обновлено: 16:37 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/samolety-1868492784.html
WP: В США признали бесперспективность помощи, о которой просила Украина
WP: В США признали бесперспективность помощи, о которой просила Украина - РИА Новости, 28.04.2023
WP: В США признали бесперспективность помощи, о которой просила Украина
Самолеты МиГ-29, поставляемые ВСУ Польшей и Словакией, не способны составить конкуренцию российской авиации, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:41
2023-04-28T16:37
украина
россия
польша
сергей лавров
нато
миг-29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Самолеты МиГ-29, поставляемые ВСУ Польшей и Словакией, не способны составить конкуренцию российской авиации, пишет газета The Washington Post."По словам украинских официальных лиц и экспертов, эти истребители, впервые введенные в эксплуатацию в начале 1980-х годов, а затем модернизированные &lt;…&gt;, не могут превзойти российские самолеты, оснащенные более новыми радиолокационными и ракетными системами", — говорится в публикации.Как считает автор статьи, именно это стало одной из причин отсрочки контрнаступления ВСУ. Еще в феврале прошлого года украинские ВВС и системы ПВО уступали российским, поэтому поставки новых истребителей на Украину вряд ли сильно изменят ситуацию, отметил он."Радиолокатор МиГов не работает на дальние расстояния, их ракеты не способны поражать дальние цели. Нам нужны новые, современные поколения самолетов", —приводит издание слова представителя командование Военно-воздушных сил Украины Юрия Игната. По его словам, мимо российских ПВО "ни одна муха не пролетит".
https://ria.ru/20230428/vsu-1868486224.html
https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html
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украина, россия, польша, сергей лавров, нато, миг-29, вооруженные силы украины, словакия
Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, НАТО, МиГ-29, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Словакия
WP: В США признали бесперспективность помощи, о которой просила Украина

WP: поставленные ВСУ западные МиГ-29 значительно уступают российским истребителям

© Public Domain / TSGT. BRAD FALLINИстребитель МиГ-29А армии Словакии
Истребитель МиГ-29А армии Словакии
© Public Domain / TSGT. BRAD FALLIN
Истребитель МиГ-29А армии Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Самолеты МиГ-29, поставляемые ВСУ Польшей и Словакией, не способны составить конкуренцию российской авиации, пишет газета The Washington Post.
"По словам украинских официальных лиц и экспертов, эти истребители, впервые введенные в эксплуатацию в начале 1980-х годов, а затем модернизированные <…>, не могут превзойти российские самолеты, оснащенные более новыми радиолокационными и ракетными системами", — говорится в публикации.
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Как считает автор статьи, именно это стало одной из причин отсрочки контрнаступления ВСУ. Еще в феврале прошлого года украинские ВВС и системы ПВО уступали российским, поэтому поставки новых истребителей на Украину вряд ли сильно изменят ситуацию, отметил он.
"Радиолокатор МиГов не работает на дальние расстояния, их ракеты не способны поражать дальние цели. Нам нужны новые, современные поколения самолетов", —приводит издание слова представителя командование Военно-воздушных сил Украины Юрия Игната.
По его словам, мимо российских ПВО "ни одна муха не пролетит".
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