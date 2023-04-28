https://ria.ru/20230428/samolety-1868492784.html

WP: В США признали бесперспективность помощи, о которой просила Украина

WP: В США признали бесперспективность помощи, о которой просила Украина - РИА Новости, 28.04.2023

WP: В США признали бесперспективность помощи, о которой просила Украина

Самолеты МиГ-29, поставляемые ВСУ Польшей и Словакией, не способны составить конкуренцию российской авиации, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:41

2023-04-28T15:41

2023-04-28T16:37

украина

россия

польша

сергей лавров

нато

миг-29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Самолеты МиГ-29, поставляемые ВСУ Польшей и Словакией, не способны составить конкуренцию российской авиации, пишет газета The Washington Post."По словам украинских официальных лиц и экспертов, эти истребители, впервые введенные в эксплуатацию в начале 1980-х годов, а затем модернизированные <…>, не могут превзойти российские самолеты, оснащенные более новыми радиолокационными и ракетными системами", — говорится в публикации.Как считает автор статьи, именно это стало одной из причин отсрочки контрнаступления ВСУ. Еще в феврале прошлого года украинские ВВС и системы ПВО уступали российским, поэтому поставки новых истребителей на Украину вряд ли сильно изменят ситуацию, отметил он."Радиолокатор МиГов не работает на дальние расстояния, их ракеты не способны поражать дальние цели. Нам нужны новые, современные поколения самолетов", —приводит издание слова представителя командование Военно-воздушных сил Украины Юрия Игната. По его словам, мимо российских ПВО "ни одна муха не пролетит".

https://ria.ru/20230428/vsu-1868486224.html

https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html

украина

россия

польша

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украина, россия, польша, сергей лавров, нато, миг-29, вооруженные силы украины, словакия