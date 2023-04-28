https://ria.ru/20230428/sakura-1868419223.html

В Саду дружбы в Петербурге зацвела сакура

В Саду дружбы в Петербурге зацвела сакура - РИА Новости, 28.04.2023

В Саду дружбы в Петербурге зацвела сакура

Японская сакура зацвела в Саду дружбы на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, сообщают городские власти. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:30

2023-04-28T12:30

2023-04-28T12:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Японская сакура зацвела в Саду дружбы на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, сообщают городские власти. "Весна в Петербурге распускается яркими красками — в Саду дружбы зацвела сакура. Полюбоваться нежно-розовыми бутонами можно на Литейном проспекте", — информирует Telegram-канал правительства города.Сад дружбы на Литейном проспекте, 15-17, торжественно открыли в 2003 году. Эта уменьшенная копия древнего шанхайского Сада радости была подарена Петербургу на 300-летие городом-побратимом Шанхаем. Вход в сад "охраняют" каменные изваяния львов, которые традиционно устанавливают у входа в буддийские храмы. Здесь расположены Стена девяти драконов и Пагода дружбы. Среди украшающих сад небольших сосен, яблонь и ив есть и одно дерево японской сакуры.

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Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, россия, природа, общество