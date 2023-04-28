В Саду дружбы в Петербурге зацвела сакура
Японская сакура зацвела в Саду дружбы на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦветущая сакура в сквере Дружбы (Китайском садике) на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге
Цветущая сакура в сквере Дружбы (Китайском садике) на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Японская сакура зацвела в Саду дружбы на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, сообщают городские власти.
"Весна в Петербурге распускается яркими красками — в Саду дружбы зацвела сакура. Полюбоваться нежно-розовыми бутонами можно на Литейном проспекте", — информирует Telegram-канал правительства города.
Сад дружбы на Литейном проспекте, 15-17, торжественно открыли в 2003 году. Эта уменьшенная копия древнего шанхайского Сада радости была подарена Петербургу на 300-летие городом-побратимом Шанхаем.
Вход в сад "охраняют" каменные изваяния львов, которые традиционно устанавливают у входа в буддийские храмы. Здесь расположены Стена девяти драконов и Пагода дружбы. Среди украшающих сад небольших сосен, яблонь и ив есть и одно дерево японской сакуры.