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В Саду дружбы в Петербурге зацвела сакура - РИА Новости, 28.04.2023
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12:30 28.04.2023 (обновлено: 12:57 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/sakura-1868419223.html
В Саду дружбы в Петербурге зацвела сакура
В Саду дружбы в Петербурге зацвела сакура - РИА Новости, 28.04.2023
В Саду дружбы в Петербурге зацвела сакура
Японская сакура зацвела в Саду дружбы на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, сообщают городские власти. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:30
2023-04-28T12:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Японская сакура зацвела в Саду дружбы на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, сообщают городские власти. "Весна в Петербурге распускается яркими красками — в Саду дружбы зацвела сакура. Полюбоваться нежно-розовыми бутонами можно на Литейном проспекте", — информирует Telegram-канал правительства города.Сад дружбы на Литейном проспекте, 15-17, торжественно открыли в 2003 году. Эта уменьшенная копия древнего шанхайского Сада радости была подарена Петербургу на 300-летие городом-побратимом Шанхаем. Вход в сад "охраняют" каменные изваяния львов, которые традиционно устанавливают у входа в буддийские храмы. Здесь расположены Стена девяти драконов и Пагода дружбы. Среди украшающих сад небольших сосен, яблонь и ив есть и одно дерево японской сакуры.
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санкт-петербург, россия, природа, общество
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, природа, Общество
В Саду дружбы в Петербурге зацвела сакура

Японская сакура зацвела в Саду дружбы на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦветущая сакура в сквере Дружбы (Китайском садике) на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге
Цветущая сакура в сквере Дружбы (Китайском садике) на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Цветущая сакура в сквере Дружбы (Китайском садике) на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Японская сакура зацвела в Саду дружбы на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, сообщают городские власти.
"Весна в Петербурге распускается яркими красками — в Саду дружбы зацвела сакура. Полюбоваться нежно-розовыми бутонами можно на Литейном проспекте", — информирует Telegram-канал правительства города.
Сад дружбы на Литейном проспекте, 15-17, торжественно открыли в 2003 году. Эта уменьшенная копия древнего шанхайского Сада радости была подарена Петербургу на 300-летие городом-побратимом Шанхаем.
Вход в сад "охраняют" каменные изваяния львов, которые традиционно устанавливают у входа в буддийские храмы. Здесь расположены Стена девяти драконов и Пагода дружбы. Среди украшающих сад небольших сосен, яблонь и ив есть и одно дерево японской сакуры.
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