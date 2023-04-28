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В РЖД назвали самые популярные направления в поездах на майские праздники
В РЖД назвали самые популярные направления в поездах на майские праздники - РИА Новости, 28.04.2023
В РЖД назвали самые популярные направления в поездах на майские праздники
Пассажиры на майские праздники больше всего покупают билеты на поезда между Москвой и рядом городов России, в том числе черноморским побережьем, сообщили РИА... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T03:43
2023-04-28T03:43
2023-04-28T03:43
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пассажиры на майские праздники больше всего покупают билеты на поезда между Москвой и рядом городов России, в том числе черноморским побережьем, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. РЖД сообщали, что на майские праздники продаются билеты в поездах свыше чем на 3 миллиона мест, из которых более 320 тысяч в 800 дополнительных поездах. Пассажиры покупают больше билетов на поезда дальнего следования, чем в прошлом году. Уже продано почти 2,5 миллиона билетов на поезда с 28 апреля по 10 мая, это на 11% превышает результаты прошлого года.
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москва, россия, санкт-петербург, ржд, отдых в россии
Москва, Россия, Санкт-Петербург, РЖД, отдых в России
В РЖД назвали самые популярные направления в поездах на майские праздники
Пресс-служба РЖД: самые популярные направления поездок на майские праздники - из Москвы
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пассажиры на майские праздники больше всего покупают билеты на поезда между Москвой и рядом городов России, в том числе черноморским побережьем, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
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"Наибольшим спросом (в этом году – ред.) пользуются билеты для поездок между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, Брянском, Ярославлем, Воронежем, Саратовом, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, городами черноморского побережья", - рассказали в компании.
РЖД сообщали, что на майские праздники продаются билеты в поездах свыше чем на 3 миллиона мест, из которых более 320 тысяч в 800 дополнительных поездах.
Пассажиры покупают больше билетов на поезда дальнего следования, чем в прошлом году. Уже продано почти 2,5 миллиона билетов на поезда с 28 апреля по 10 мая, это на 11% превышает результаты прошлого года.
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