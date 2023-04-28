https://ria.ru/20230428/rzhd-1868318553.html

В РЖД назвали самые популярные направления в поездах на майские праздники

В РЖД назвали самые популярные направления в поездах на майские праздники - РИА Новости, 28.04.2023

В РЖД назвали самые популярные направления в поездах на майские праздники

Пассажиры на майские праздники больше всего покупают билеты на поезда между Москвой и рядом городов России, в том числе черноморским побережьем, сообщили РИА... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T03:43

2023-04-28T03:43

2023-04-28T03:43

москва

россия

санкт-петербург

ржд

отдых в россии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пассажиры на майские праздники больше всего покупают билеты на поезда между Москвой и рядом городов России, в том числе черноморским побережьем, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. РЖД сообщали, что на майские праздники продаются билеты в поездах свыше чем на 3 миллиона мест, из которых более 320 тысяч в 800 дополнительных поездах. Пассажиры покупают больше билетов на поезда дальнего следования, чем в прошлом году. Уже продано почти 2,5 миллиона билетов на поезда с 28 апреля по 10 мая, это на 11% превышает результаты прошлого года.

https://ria.ru/20230418/rzhd-1866049117.html

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