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В РЖД назвали самые популярные направления в поездах на майские праздники - РИА Новости, 28.04.2023
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03:43 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/rzhd-1868318553.html
В РЖД назвали самые популярные направления в поездах на майские праздники
В РЖД назвали самые популярные направления в поездах на майские праздники - РИА Новости, 28.04.2023
В РЖД назвали самые популярные направления в поездах на майские праздники
Пассажиры на майские праздники больше всего покупают билеты на поезда между Москвой и рядом городов России, в том числе черноморским побережьем, сообщили РИА... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T03:43
2023-04-28T03:43
москва
россия
санкт-петербург
ржд
отдых в россии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пассажиры на майские праздники больше всего покупают билеты на поезда между Москвой и рядом городов России, в том числе черноморским побережьем, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. РЖД сообщали, что на майские праздники продаются билеты в поездах свыше чем на 3 миллиона мест, из которых более 320 тысяч в 800 дополнительных поездах. Пассажиры покупают больше билетов на поезда дальнего следования, чем в прошлом году. Уже продано почти 2,5 миллиона билетов на поезда с 28 апреля по 10 мая, это на 11% превышает результаты прошлого года.
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москва, россия, санкт-петербург, ржд, отдых в россии
Москва, Россия, Санкт-Петербург, РЖД, отдых в России
В РЖД назвали самые популярные направления в поездах на майские праздники

Пресс-служба РЖД: самые популярные направления поездок на майские праздники - из Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВысокоскоростные поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы
Высокоскоростные поезда Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Высокоскоростные поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пассажиры на майские праздники больше всего покупают билеты на поезда между Москвой и рядом городов России, в том числе черноморским побережьем, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
«
"Наибольшим спросом (в этом году – ред.) пользуются билеты для поездок между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, Брянском, Ярославлем, Воронежем, Саратовом, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, городами черноморского побережья", - рассказали в компании.
РЖД сообщали, что на майские праздники продаются билеты в поездах свыше чем на 3 миллиона мест, из которых более 320 тысяч в 800 дополнительных поездах.
Пассажиры покупают больше билетов на поезда дальнего следования, чем в прошлом году. Уже продано почти 2,5 миллиона билетов на поезда с 28 апреля по 10 мая, это на 11% превышает результаты прошлого года.
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