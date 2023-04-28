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Путин расширил перечень результатов интеллектуальной деятельности - РИА Новости, 28.04.2023
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16:26 28.04.2023 (обновлено: 16:34 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/rid-1868516208.html
Путин расширил перечень результатов интеллектуальной деятельности
Путин расширил перечень результатов интеллектуальной деятельности - РИА Новости, 28.04.2023
Путин расширил перечень результатов интеллектуальной деятельности
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня результатов интеллектуальной деятельности (РИД), в отношении которых субъекты РФ вправе... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:26
2023-04-28T16:34
экономика
россия
владимир путин
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
технологии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня результатов интеллектуальной деятельности (РИД), в отношении которых субъекты РФ вправе устанавливать пониженную ставку налога на прибыль организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на стимулирование введения в оборот результатов интеллектуальной деятельности. Он расширяет перечень РИД, на которые субъекты РФ смогут снижать региональную часть налога на прибыль в диапазоне от нуля до 17% для российских организаций. В этот перечень будут включаться изобретения, полезные модели, промышленные образцы, удостоверенные патентами, которые выданы не только Роспатентом, но и международными организациями (при условии их действия на территории РФ) или иностранными национальными (региональными) патентными ведомствами. Помимо зарегистрированных в Роспатенте программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, в перечень также войдут селекционные достижения, удостоверенные патентами Минсельхоза России. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций. Нововведения позволят большему числу российских резидентов оформлять права на результаты интеллектуальной деятельности и эффективно управлять такими правами - предоставлять лицензии, отмечалось в пояснительной записке. Такие дополнительные стимулы необходимы для российских резидентов в условиях, когда доступ РФ к иностранной высокотехнологичной продукции и наукоемким технологиям существенно ограничен, подчеркивалось там.
https://ria.ru/20230426/prodvizhenie-1867918006.html
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экономика, россия, владимир путин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Технологии
Путин расширил перечень результатов интеллектуальной деятельности

Путин подписал закон для стимулирования оборота результатов интеллектуальной деятельности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня результатов интеллектуальной деятельности (РИД), в отношении которых субъекты РФ вправе устанавливать пониженную ставку налога на прибыль организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на стимулирование введения в оборот результатов интеллектуальной деятельности. Он расширяет перечень РИД, на которые субъекты РФ смогут снижать региональную часть налога на прибыль в диапазоне от нуля до 17% для российских организаций.
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В этот перечень будут включаться изобретения, полезные модели, промышленные образцы, удостоверенные патентами, которые выданы не только Роспатентом, но и международными организациями (при условии их действия на территории РФ) или иностранными национальными (региональными) патентными ведомствами. Помимо зарегистрированных в Роспатенте программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, в перечень также войдут селекционные достижения, удостоверенные патентами Минсельхоза России.
Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.
Нововведения позволят большему числу российских резидентов оформлять права на результаты интеллектуальной деятельности и эффективно управлять такими правами - предоставлять лицензии, отмечалось в пояснительной записке. Такие дополнительные стимулы необходимы для российских резидентов в условиях, когда доступ РФ к иностранной высокотехнологичной продукции и наукоемким технологиям существенно ограничен, подчеркивалось там.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Технологии
 
 
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