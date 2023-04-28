https://ria.ru/20230428/razvedchiki-1868319532.html

Разведчики уничтожили украинский опорный пункт тремя гранатами

Разведчики уничтожили украинский опорный пункт тремя гранатами - РИА Новости, 28.04.2023

Разведчики уничтожили украинский опорный пункт тремя гранатами

Российские разведчики ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в ЛНР, произведя с помощью дрона сброс трех ручных противопехотных... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T04:14

2023-04-28T04:14

2023-04-28T04:14

специальная военная операция на украине

макеевка

луганская народная республика

россия

андрей марочко

западный военный округ (зво)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865761392_0:347:2850:1950_1920x0_80_0_0_f98a61c824830d0df26b54009c915f06.jpg

ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Российские разведчики ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в ЛНР, произведя с помощью дрона сброс трех ручных противопехотных грант, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Одуванчик". Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска возвели новые переправы через реку Жеребец в районе населенного пункта Макеевка на севере ЛНР. "Здесь находятся наши крайние позиции, нам приходится уходить вперед в сторону противника метров на 100, чтобы не привлекать внимание к позициям, дабы не привлечь огнь артиллерии (точка работы расчета находится за передним краем - ред.)", - заявил "Одуванчик". Он уточнил, что на данный момент противника легко обнаружить, и бойцы РФ не дают ему возможность расслабиться, держа в страхе. Отмечается, что в ходе уничтожения украинского опорника личный состав противника понёс потери.

https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867870949.html

https://ria.ru/20230428/tank-1868318431.html

макеевка

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

макеевка, луганская народная республика, россия, андрей марочко, западный военный округ (зво)