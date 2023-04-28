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Разведчики уничтожили украинский опорный пункт тремя гранатами - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/razvedchiki-1868319532.html
Разведчики уничтожили украинский опорный пункт тремя гранатами
Разведчики уничтожили украинский опорный пункт тремя гранатами - РИА Новости, 28.04.2023
Разведчики уничтожили украинский опорный пункт тремя гранатами
Российские разведчики ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в ЛНР, произведя с помощью дрона сброс трех ручных противопехотных... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T04:14
2023-04-28T04:14
специальная военная операция на украине
макеевка
луганская народная республика
россия
андрей марочко
западный военный округ (зво)
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Российские разведчики ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в ЛНР, произведя с помощью дрона сброс трех ручных противопехотных грант, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Одуванчик". Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска возвели новые переправы через реку Жеребец в районе населенного пункта Макеевка на севере ЛНР. "Здесь находятся наши крайние позиции, нам приходится уходить вперед в сторону противника метров на 100, чтобы не привлекать внимание к позициям, дабы не привлечь огнь артиллерии (точка работы расчета находится за передним краем - ред.)", - заявил "Одуванчик". Он уточнил, что на данный момент противника легко обнаружить, и бойцы РФ не дают ему возможность расслабиться, держа в страхе. Отмечается, что в ходе уничтожения украинского опорника личный состав противника понёс потери.
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867870949.html
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макеевка
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макеевка, луганская народная республика, россия, андрей марочко, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Западный военный округ (ЗВО)
Разведчики уничтожили украинский опорный пункт тремя гранатами

Разведчики ЗВО уничтожили в ЛНР украинский опорный пункт тремя гранатами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащие на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Российские разведчики ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в ЛНР, произведя с помощью дрона сброс трех ручных противопехотных грант, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Одуванчик".
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска возвели новые переправы через реку Жеребец в районе населенного пункта Макеевка на севере ЛНР.
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"Здесь находятся наши крайние позиции, нам приходится уходить вперед в сторону противника метров на 100, чтобы не привлекать внимание к позициям, дабы не привлечь огнь артиллерии (точка работы расчета находится за передним краем - ред.)", - заявил "Одуванчик".
Он уточнил, что на данный момент противника легко обнаружить, и бойцы РФ не дают ему возможность расслабиться, держа в страхе.
Отмечается, что в ходе уничтожения украинского опорника личный состав противника понёс потери.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей МарочкоЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
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