https://ria.ru/20230428/razgovor-1868564282.html

Эксперт о разговоре Си Цзиньпина и Зеленского: Киев ищет "оливковую ветвь"

Эксперт о разговоре Си Цзиньпина и Зеленского: Киев ищет "оливковую ветвь" - РИА Новости, 28.04.2023

Эксперт о разговоре Си Цзиньпина и Зеленского: Киев ищет "оливковую ветвь"

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского состоялся в конце апреля из-за осложнения ситуации на фронте для украинской стороны,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:44

2023-04-28T17:44

2023-04-28T17:44

в мире

китай

украина

си цзиньпин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_379ad4467975e863378022dcabc9b3df.jpg

ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского состоялся в конце апреля из-за осложнения ситуации на фронте для украинской стороны, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь. В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй. По мнению эксперта, согласно здравому смыслу, Киев должен был связаться с Пекином как можно скорее после визита в Москву в марте председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которого РФ и КНР "достигли ряда важных консенсусов в отношении урегулирования кризиса". Однако этого, по его словам, не произошло. "(Необходимо) смотреть на этот вопрос с точки зрения самого российско-украинского конфликта, который во многом уже превратился в кровавую, долгосрочную опосредованную войну между Западом и Россией", - сказал Цзя Минь. Эксперт полагает, что изменение ситуации на поле боя оказывает прямое влияние на внешнюю политику обеих сторон, и Киев, остро нуждающийся во внешней поддержке и внешних ресурсах, больше подвержен влиянию этого фактора. Цзя Минь отметил, что в марте, когда "противостояние между сторонами зашло в тупик", а США и Запад объявили о новом раунде военной помощи Украине, Киев пассивно или даже отрицательно относился к усилиям других стран по урегулированию кризиса. "В апреле, когда наступательная и оборонительная ситуация двух сторон продемонстрировала новую тенденцию, а Украина столкнулась с новым давлением на фронте и изменениями во внешней среде, Зеленский стал искать внешнюю "оливковую ветвь", - добавил эксперт. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимир Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230427/razgovor-1868083795.html

https://ria.ru/20230427/krizis-1868064289.html

https://ria.ru/20230426/kitay-1867873454.html

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, си цзиньпин, владимир зеленский