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Эксперт о разговоре Си Цзиньпина и Зеленского: Киев ищет "оливковую ветвь" - РИА Новости, 28.04.2023
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17:44 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/razgovor-1868564282.html
Эксперт о разговоре Си Цзиньпина и Зеленского: Киев ищет "оливковую ветвь"
Эксперт о разговоре Си Цзиньпина и Зеленского: Киев ищет "оливковую ветвь" - РИА Новости, 28.04.2023
Эксперт о разговоре Си Цзиньпина и Зеленского: Киев ищет "оливковую ветвь"
Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского состоялся в конце апреля из-за осложнения ситуации на фронте для украинской стороны,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:44
2023-04-28T17:44
в мире
китай
украина
си цзиньпин
владимир зеленский
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ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского состоялся в конце апреля из-за осложнения ситуации на фронте для украинской стороны, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь. В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй. По мнению эксперта, согласно здравому смыслу, Киев должен был связаться с Пекином как можно скорее после визита в Москву в марте председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которого РФ и КНР "достигли ряда важных консенсусов в отношении урегулирования кризиса". Однако этого, по его словам, не произошло. "(Необходимо) смотреть на этот вопрос с точки зрения самого российско-украинского конфликта, который во многом уже превратился в кровавую, долгосрочную опосредованную войну между Западом и Россией", - сказал Цзя Минь. Эксперт полагает, что изменение ситуации на поле боя оказывает прямое влияние на внешнюю политику обеих сторон, и Киев, остро нуждающийся во внешней поддержке и внешних ресурсах, больше подвержен влиянию этого фактора. Цзя Минь отметил, что в марте, когда "противостояние между сторонами зашло в тупик", а США и Запад объявили о новом раунде военной помощи Украине, Киев пассивно или даже отрицательно относился к усилиям других стран по урегулированию кризиса. "В апреле, когда наступательная и оборонительная ситуация двух сторон продемонстрировала новую тенденцию, а Украина столкнулась с новым давлением на фронте и изменениями во внешней среде, Зеленский стал искать внешнюю "оливковую ветвь", - добавил эксперт. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимир Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230427/razgovor-1868083795.html
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в мире, китай, украина, си цзиньпин, владимир зеленский
В мире, Китай, Украина, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский
Эксперт о разговоре Си Цзиньпина и Зеленского: Киев ищет "оливковую ветвь"

Эксперт Цзя Минь: разговор лидеров Китая и Украины состоялся из-за проблем Киева на фронте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского состоялся в конце апреля из-за осложнения ситуации на фронте для украинской стороны, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь.
В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Кремле прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским
27 апреля, 12:20
По мнению эксперта, согласно здравому смыслу, Киев должен был связаться с Пекином как можно скорее после визита в Москву в марте председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которого РФ и КНР "достигли ряда важных консенсусов в отношении урегулирования кризиса". Однако этого, по его словам, не произошло.
"(Необходимо) смотреть на этот вопрос с точки зрения самого российско-украинского конфликта, который во многом уже превратился в кровавую, долгосрочную опосредованную войну между Западом и Россией", - сказал Цзя Минь.
Эксперт полагает, что изменение ситуации на поле боя оказывает прямое влияние на внешнюю политику обеих сторон, и Киев, остро нуждающийся во внешней поддержке и внешних ресурсах, больше подвержен влиянию этого фактора.
Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В МИД КНР дали оценку разговору Си Цзиньпина и Зеленского
27 апреля, 11:23
Цзя Минь отметил, что в марте, когда "противостояние между сторонами зашло в тупик", а США и Запад объявили о новом раунде военной помощи Украине, Киев пассивно или даже отрицательно относился к усилиям других стран по урегулированию кризиса.
"В апреле, когда наступательная и оборонительная ситуация двух сторон продемонстрировала новую тенденцию, а Украина столкнулась с новым давлением на фронте и изменениями во внешней среде, Зеленский стал искать внешнюю "оливковую ветвь", - добавил эксперт.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимир Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Киевом
26 апреля, 14:41
 
В миреКитайУкраинаСи ЦзиньпинВладимир Зеленский
 
 
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