https://ria.ru/20230428/puteshestviya-1868266086.html
Стало известно, куда отправятся отдыхать состоятельные россияне в мае
Стало известно, куда отправятся отдыхать состоятельные россияне в мае - РИА Новости, 28.04.2023
Стало известно, куда отправятся отдыхать состоятельные россияне в мае
Определены самые востребованные направления для майского отдыха у руководителей российских компаний, сообщает Ассоциация менеджеров. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T04:17
2023-04-28T04:17
2023-04-28T04:17
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для майского отдыха у руководителей российских компаний, сообщает Ассоциация менеджеров.Эксперты организации провели опрос среди управленцев 210 компаний. Он показал, что почти половина (48 процентов) из них отправиться на предстоящие майские каникулы в путешествие. Из них 28 процентов выбрали курорты Краснодарского края, пять процентов — Дагестан. Некоторые также поедут Карелию, Ярославль, Поволжье, Санкт-Петербург, Подмосковье и Псков.Как показал опрос, 63 процента опрошенных готовы потратить на поездки менее 150 тысяч рублей. Бюджет в 300 тысяч установили для себя 28 процентов топ-менеджеров, остальные — готовы расстаться с суммой до полумиллиона.
https://ria.ru/20230427/puteshestviya-1868212810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Краснодарский край, Республика Дагестан, отдых в России
Стало известно, куда отправятся отдыхать состоятельные россияне в мае
Эксперты назвали Краснодарский край самым популярным местом отдыха российских управленцев