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Стало известно, куда отправятся отдыхать состоятельные россияне в мае - РИА Новости, 28.04.2023
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Туризм
 
04:17 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/puteshestviya-1868266086.html
Стало известно, куда отправятся отдыхать состоятельные россияне в мае
Стало известно, куда отправятся отдыхать состоятельные россияне в мае - РИА Новости, 28.04.2023
Стало известно, куда отправятся отдыхать состоятельные россияне в мае
Определены самые востребованные направления для майского отдыха у руководителей российских компаний, сообщает Ассоциация менеджеров. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T04:17
2023-04-28T04:17
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
краснодарский край
республика дагестан
отдых в россии
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для майского отдыха у руководителей российских компаний, сообщает Ассоциация менеджеров.Эксперты организации провели опрос среди управленцев 210 компаний. Он показал, что почти половина (48 процентов) из них отправиться на предстоящие майские каникулы в путешествие. Из них 28 процентов выбрали курорты Краснодарского края, пять процентов — Дагестан. Некоторые также поедут Карелию, Ярославль, Поволжье, Санкт-Петербург, Подмосковье и Псков.Как показал опрос, 63 процента опрошенных готовы потратить на поездки менее 150 тысяч рублей. Бюджет в 300 тысяч установили для себя 28 процентов топ-менеджеров, остальные — готовы расстаться с суммой до полумиллиона.
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туризм, новости - туризм, туристы, краснодарский край, республика дагестан, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Краснодарский край, Республика Дагестан, отдых в России
Стало известно, куда отправятся отдыхать состоятельные россияне в мае

Эксперты назвали Краснодарский край самым популярным местом отдыха российских управленцев

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкОтдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для майского отдыха у руководителей российских компаний, сообщает Ассоциация менеджеров.
Эксперты организации провели опрос среди управленцев 210 компаний. Он показал, что почти половина (48 процентов) из них отправиться на предстоящие майские каникулы в путешествие.
Из них 28 процентов выбрали курорты Краснодарского края, пять процентов — Дагестан. Некоторые также поедут Карелию, Ярославль, Поволжье, Санкт-Петербург, Подмосковье и Псков.
Как показал опрос, 63 процента опрошенных готовы потратить на поездки менее 150 тысяч рублей. Бюджет в 300 тысяч установили для себя 28 процентов топ-менеджеров, остальные — готовы расстаться с суммой до полумиллиона.
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Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки за рубеж на лето
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