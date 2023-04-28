https://ria.ru/20230428/puteshestviya-1868220748.html
Названы самые дешевые туристические направления на майские каникулы
Названы самые дешевые туристические направления на майские каникулы - РИА Новости, 28.04.2023
Названы самые дешевые туристические направления на майские каникулы
Названы самые бюджетные из популярных у туристов маршруты на майские праздники, в которых еще есть возможность найти жилье, сообщает пресс-служба сервиса... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T03:20
2023-04-28T03:20
2023-04-28T03:20
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ессентуки
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Названы самые бюджетные из популярных у туристов маршруты на майские праздники, в которых еще есть возможность найти жилье, сообщает пресс-служба сервиса "Суточно.ру".Специалисты проанализировали, кто, где и за сколько бронирует квартиры для краткосрочной аренды. Они сделали вывод, что путешественникам, которые не хотят много тратить на отдых, оптимально отправиться в Ессентуки. Снять апартаменты там можно в среднем за 2560 рублей в сутки, что на 20-30 процентов дешевле, чем в более востребованных Кисловодске и Пятигорске.В Дербенте средняя стоимость аренды 3,1 тысячи рублей за ночь. В Элисте — чуть дешевле, 2,9 тысячи рублей.В десятку бюджетных направлений также вошли Йошкар-Ола со средней стоимостью аренды в три тысячи рублей в сутки, Воронеж (3,1 тысяча рублей), Лазаревское и Горячий Ключ (2,8 тысячи), Астрахань (2,6 тысячи), Архангельск и Пермь (2,5 тысячи рублей).Кроме того, весной россияне стали чаще ездить по стране на наземном транспорте. Количество проданных железнодорожных и автобусных билетов за год выросло на семь и 64 процента соответственно, подсчитали специалисты ЮKassa (сервис для приема платежей ЮMoney). Бронировать машины туристы стали чаще на 41 процент.
https://ria.ru/20230427/turtsii-1868108172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, отдых в России
Названы самые дешевые туристические направления на майские каникулы
"Суточно.ру": эксперты советуют недорого отдохнуть в мае в Ессентуках и Дербенте