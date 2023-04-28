https://ria.ru/20230428/pomosch-1870271744.html

Жители 30 городов по пути автопробега собрали гумпомощь морпехам Приморья

Жители 30 городов по пути автопробега собрали гумпомощь морпехам Приморья - РИА Новости, 07.05.2023

Жители 30 городов по пути автопробега собрали гумпомощь морпехам Приморья

Жители 30 городов по пути автопробега "Дорога к Победе", который прошел от Владивостока до Донецка, собрали гуманитарную помощь бойцам 155-й отдельной... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-28T08:53

2023-04-28T08:53

2023-05-07T08:54

специальная военная операция на украине

донецк

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владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Жители 30 городов по пути автопробега "Дорога к Победе", который прошел от Владивостока до Донецка, собрали гуманитарную помощь бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья в зону спецоперации, сообщил РИА Новости председатель приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты "Сатурн" Владимир Лобастов. Ранее депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служит в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости, что участники автопробега доставили в ДНР морпехам Приморья икону святого благоверного князя Александра Невского, с частицей мощей, освященную в Александро-Невской лавре, два автомобиля, квадрокоптеры, генераторы и другую необходимую гуманитарную помощь. Всего таких освященных икон пять - на каждый флот РФ. "Мы планировали пройти 9,5 тысячи километров, но по итогу вышло чуть более 11 тысяч километров. По пути маршрута от Владивостока до Донецка посетили 30 городов (планировалось 22 города - ред.), где жители собирали гумпомощь для наших бойцов... Жители от всей души собирали помощь - от связанных бабушками носков до бинтов и жгутов", - сказал Лобастов. По его словам, от продуктов, например, пришлось отказываться: автомобили не вмещали. "Но от каждого из 22 регионов, где проезжали, брали по 1-2 коробки для наших бойцов с символикой региона", - добавил собеседник агентства. Лобастов также рассказал, что по пути во всех административных центрах регионов участники автопробега встречались с молодежью, жителями. "Проводили уроки мужества в школах, с кадетами, суворовцами, встречались с жителями, отдавали дань памяти погибшим воинам в местах боевой славы. Всего встретились почти с четырьмя тысячами человек", - отметил он. Автопробег "Дорога к Победе", как ранее сообщалось, стартовал из Владивостока 9 апреля. Планировалось по пути посетить, помимо приморских городов, Хабаровск, Биробиджан, Магдагачи, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Челябинск, Уфа, Самара, Сызрань, Саратов, Волгоград, Луганск и Донецк.

https://ria.ru/20230317/avtoprobeg-1858688240.html

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870012583.html

донецк

донецкая народная республика

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, владивосток, александр невский, общество, надежные люди