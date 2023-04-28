Жители 30 городов по пути автопробега собрали гумпомощь морпехам Приморья
Жители городов по пути автопробега "Дорога к Победе" собрали гумпомощь морпехам Приморья
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкНаклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Жители 30 городов по пути автопробега "Дорога к Победе", который прошел от Владивостока до Донецка, собрали гуманитарную помощь бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья в зону спецоперации, сообщил РИА Новости председатель приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты "Сатурн" Владимир Лобастов.
Ранее депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служит в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости, что участники автопробега доставили в ДНР морпехам Приморья икону святого благоверного князя Александра Невского, с частицей мощей, освященную в Александро-Невской лавре, два автомобиля, квадрокоптеры, генераторы и другую необходимую гуманитарную помощь. Всего таких освященных икон пять - на каждый флот РФ.
"Мы планировали пройти 9,5 тысячи километров, но по итогу вышло чуть более 11 тысяч километров. По пути маршрута от Владивостока до Донецка посетили 30 городов (планировалось 22 города - ред.), где жители собирали гумпомощь для наших бойцов... Жители от всей души собирали помощь - от связанных бабушками носков до бинтов и жгутов", - сказал Лобастов.
По его словам, от продуктов, например, пришлось отказываться: автомобили не вмещали. "Но от каждого из 22 регионов, где проезжали, брали по 1-2 коробки для наших бойцов с символикой региона", - добавил собеседник агентства.
Лобастов также рассказал, что по пути во всех административных центрах регионов участники автопробега встречались с молодежью, жителями. "Проводили уроки мужества в школах, с кадетами, суворовцами, встречались с жителями, отдавали дань памяти погибшим воинам в местах боевой славы. Всего встретились почти с четырьмя тысячами человек", - отметил он.
Автопробег "Дорога к Победе", как ранее сообщалось, стартовал из Владивостока 9 апреля. Планировалось по пути посетить, помимо приморских городов, Хабаровск, Биробиджан, Магдагачи, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Челябинск, Уфа, Самара, Сызрань, Саратов, Волгоград, Луганск и Донецк.