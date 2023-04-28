https://ria.ru/20230428/plavunov-1868378174.html

Николай Плавунов: оснащение скорой помощи Москвы идет постоянно

Николай Плавунов: оснащение скорой помощи Москвы идет постоянно - РИА Новости, 28.04.2023

Николай Плавунов: оснащение скорой помощи Москвы идет постоянно

О среднем времени прибытия кареты скорой помощи и о том, потребовалось ли московской "скорой" импортозамещение и как находят новые кадры для работы, в интервью... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:00

2023-04-28T12:00

2023-04-28T12:00

интервью

николай плавунов

москва

скорая помощь

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О среднем времени прибытия кареты скорой помощи и о том, потребовалось ли московской "скорой" импортозамещение и как находят новые кадры для работы, в интервью РИА Новости в День работника скорой медицинской помощи рассказал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения города Москвы, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов. Беседовала Ольга Овчинникова.– Николай Филиппович, какие вызовы сейчас чаще всего поступают на скорую? И какой соотношение вызовов скорой и неотложной помощи?– Сейчас ситуация достаточно стабильная. Конечно, она отличается от того, что было в период пика коронавирусной инфекции. Сейчас мы вернулись в наш обычный алгоритм работы с точки зрения структуры вызовов, преобладают вызовы, связанные с заболеваниями органов дыхания, органов кровообращения, травмами, отравлениями.Если брать в целом, как распределяются вызовы в экстренной и неотложной форме, то примерно 25-30% – это вызовы в экстренной форме, остальное – вызовы в неотложной форме. Хочу напомнить, что в структуре скорой помощи Москвы работают также бригады неотложной медицинской помощи, которые выполняют вызовы только в неотложной форме. И каждый день эти бригады выполняют около одной тысячи вызовов. Есть два типа бригад неотложной помощи: одни бригады работают со взрослым населением, другие бригады работают с детским населением.– А как принимается решение, что требуется выезд бригады к пациенту?– Во-первых, мы должны понимать, что все люди по-разному реагируют на отклонения собственного здоровья: кто-то при небольшом недомогании очень бурно реагирует, а кто-то может даже при грозных симптомах ни к кому не обращаться в надежде, что все пройдет.У нас работает единый городской диспетчерский центр, который принимает все вызовы, связанные с нарушением здоровья, и сформированы алгоритмы опросов по разным медицинским поводам каждого обратившегося. Алгоритм позволяет быстро сориентироваться диспетчеру в том, что происходит с человеком. А далее информация вносится в электронную систему, которая, выполняя распределение вызовов с элементами искусственного интеллекта, определяет соответствующий повод для направления бригады скорой медицинской помощи или бригады неотложной медицинской помощи. Если повод система не определяет, вызов переходит к врачу-консультанту. Врач-консультант имеет свои алгоритмизированные чек-листы, по которым проводит дополнительный опрос, и определяет окончательное решение по данному вызову: это пациент скорой, неотложной помощи или будет достаточно консультации, или возможно предложить человеку переключиться на службу 122 для вызова врача из поликлиники.– Как вы считаете, во многих ли случаях, когда требовалась скорая помощь, такого состояния пациент мог бы избежать, приняв превентивные меры?– Действительно во многих случаях, когда пациенту понадобилась скорая помощь, этого бы можно было избежать. Самое главное в этом – ранняя диагностика каких-либо отклонений в здоровье. Когда простая корректировка образа жизни, отказ от вредных привычек позволила бы избежать жизнеугрожающих состояний и, следовательно, обращения в скорую помощь. Именно поэтому так важно регулярно проверять свое здоровье. Тем более, что сейчас проверить свое здоровье можно не только в поликлинике, а даже в парке. Уже несколько лет в 46 парках в теплое время года открываются павильоны "Здоровая Москва", где любой житель столицы может совершенно бесплатно проверить свое здоровье. Особенно важно это делать людям после 30, когда уже могут быть какие-то отклонения в здоровье, но они еще не перешли в разряд хронических заболеваний. И даже без медикаментозной поддержки, можно существенно снизить риск каких-то действительно серьезных проблем со здоровьем.– Много ли случаев, когда с человеком случаются какие-то травмы "по глупости"?– Как вы считаете, порезанный палец дома ножом в процессе приготовления пищи – это глупость или невнимательность? Или непрофессионализм того, кто готовит еду? Нет, вы знаете, ведь человек устроен так, что вряд ли он думает о том, что он получит травму в процессе какой-то деятельности – занятия спортом, приготовления пищи, выполнения работ на даче и так далее. Поэтому мы все травмы воспринимаем как какой-то несчастный случай. Наверно, это удел, может быть, психологов, заниматься анализом, все-таки глупость это или что-нибудь другое. А для нас есть факт, поэтому причина этой ситуации нас не волнует, нас волнует механизм травмы, сроки наступления травмы, клинические проявления и наличие угрозы для жизни. Сознание, дыхание, кровотечение – то есть те признаки, которые указывают на серьезный повод, и эти поводы переходят в экстренную форму и находятся под особым контролем до момента прибытия бригады.– Как принимается решение об эвакуации пациента в лечебное учреждение?– Решение принимает бригада скорой или неотложной медицинской помощи. Если бригада неотложной помощи видит, что есть необходимость эвакуации, она вызывает на себя бригаду скорой помощи. А бригада скорой помощи пациента эвакуирует.Для эвакуации пациента существуют так называемые медицинские показания. Если бригада скорой помощи их определяет, дальше происходит выбор стационара. И каждый конкретный пациент должен попасть именно в ту клинику, где ему окажут медицинскую помощь в зависимости от конкретного случая. Как правило, учитывается два критерия. Первый критерий – это профильность. Например, пациент с патологией ЛОР-органов должен быть госпитализирован по своему профилю заболевания. Второй критерий – максимальная приближенность места вызова к стационару. Также в режиме онлайн мы мониторим все свободные койки стационаров города. Например, если требуется срочно ангиография, тогда пациента эвакуируют туда, где в данную минуту есть свободный ангиограф и его могут экстренно прооперировать. То есть пациента эвакуируют по скорой помощи всегда в тот стационар, где его готовы экстренно принять, учитывая его патологию и, естественно, наличие необходимого свободного медицинского оборудования для осмотра и дальнейшей экстренной тактики лечения.Вопрос выбора стационара – это вопрос отдела медицинской эвакуации, а не бригады скорой помощи. Бригада запрашивает место, указывает состояние пациента, заболевание, диагноз. Эти данные диспетчером отдела эвакуации вводятся в систему, которая дает на выбор несколько больниц, которые соответствуют профилю данного пациента.– То есть выбирается ближайшая подходящая больница, где готовы принять пациента?– Конечно. Однако есть профили, по которым не так много пациентов эвакуируется, это, например, стоматология, офтальмология. Понятно, что такой пациент может доставляться несколько дольше в узкоспециализированную больницу. При этом хирургические, терапевтические койки есть практически в каждом стационаре, как и койки кардиореанимации.– А что может быть основанием для отказа пациенту к эвакуации?– Есть алгоритмы, где четко определены показания по каждому конкретному заболеванию. Исходя из давности заболевания, объективного состояния пациента, наличия соответствующих текущему заболеванию возможных осложнений, возраста и так далее. Есть ряд целый факторов, который влияет на принятие решения о медицинской эвакуации. Есть заболевания, которые не требуют какой-то дифференцировки по эвакуации, например, инфаркт миокарда, инсульт – это стопроцентная эвакуация. Или острый аппендицит, точно стопроцентная эвакуация. При этом состояние, сопровождающиеся, к примеру, повышенным артериальным давлением, требуют дифференцировки. Есть возможность проведения бригадой дистанционного консилиума с нашими специалистами, то есть система поддержки и получение второго мнения.– При каких травмах и состояниях смертельно опасно заниматься самолечением?– Самолечением вообще заниматься вредно. Надо четко понимать, что с вами происходит, и что можно предпринять. Допустим, при повышении температуры выше 38 градусов в первый день заболевания рекомендуется принять жаропонижающее, обильное питье и так далее. Если получили травму, надо провести обработку раны соответствующими антисептиками, наложить давящую повязку, чтобы остановить кровотечение, а дальше обратиться за скорой медицинской помощью.Понятно, что не каждое состояние требует обращения на скорую медицинскую помощь. Но если, например, возникла внезапная боль в груди, головокружение, многократная рвота, лучше обратиться в скорую помощь.– А сколько сотрудников сейчас работает в службе скорой помощи?– У нас работает более 11 тысяч сотрудников. Большая организация, думаю, вряд ли кто-то из медицинских организаций сможет посоревноваться с нами в нашей стране по количеству сотрудников. Поэтому, естественно, проводится большая работа по поддержанию необходимого кадрового состава. И ежегодно мы принимаем на работу более 200 врачей и более 600 фельдшеров для того, чтобы мы находились в оптимальном кадровом балансе для обеспечения работы бригад скорой и неотложной медицинской помощи.Активно работаем с колледжами и вузами, студенты которых проходят у нас производственную практику. Есть у нас городская целевая ординатура для специалистов, которые будут потом работать на скорой медицинской помощи. То есть все возможные механизмы кадрового ресурса повышения и использования резервов, которые мы в своей работе задействуем.– А какой средний возраст сотрудников на текущий момент?– Сложно говорить про средний возраст. Например, в возрасте до 35 лет у нас работает 17% врачей и примерно 30% среднего персонала. Хочу напомнить, что у нас средний персонал – это фельдшеры скорой медицинской помощи, они имеют право, как и врач, осматривать пациента, ставить диагноз, назначать лечение и его выполнять.– Часто ли ваши сотрудники проходят курсы повышения квалификации?– Сейчас существует система аккредитации специалистов, которая в полной мере работает с 2021 года. Есть некий пятилетний цикл, в течение которого человек должен пройти определенные обучающие модули с определенным количеством часов, потом все эти модули складываются, на основании этого определяется – человек выполнил программу аккредитации или не выполнил. Далее пишется соответствующий отчет, он заверяется организацией и направляется в аккредитующий орган. Также у нас есть учебно-образовательный отдел, который занимается обучением сотрудников.– То есть они постоянно учатся?– Да, это система такого обучения, без которого человек не сможет продолжить свою работу. Нет аккредитации – нет права заниматься профессией. Раньше был сертификат, теперь – свидетельство об аккредитации специалиста. Такое же свидетельство получают и выпускники вузов, которые сегодня оканчивают вуз.Помимо аккредитационной траектории, есть еще траектория регулярного обучения, то есть, когда в течение определенного периода времени мы определяем образовательный модуль, который сотрудник должен пройти на образовательном портале с целью поддержания своей компетенции. Прежде всего, конечно, это – лечение пациентов в тяжелом состоянии, куда входят политравма, высокоэнергетическая травма, острый коронарный синдром. То есть это все пациенты, требующие максимального внимания, максимальной компетенции для адекватного оказания медпомощи и доставки пациента в стационар.– Вы уже упомянули, что коронавирус позади, немного изменилась структура заболеваемости, с которой вы работаете. Стало ли легче работникам скорой помощи сейчас?– Конечно, работать в период эпидемии всегда тяжело. Возрастает нагрузка, появляются пациенты с особенностью клинического течения, появляется необходимость в дополнительном развертывании диспетчерских мест, в дополнительных бригадах скорой и неотложной медицинской помощи. С другой стороны, эта эпидемия очень многому нас научила с точки зрения организации логистики расширения средств, маршрутизации распределения пациентов, клинического мышления сотрудников. Этот период имел очень большой позитивный опыт. И, конечно, я считаю, что коронавирус очень сплотил коллектив, потому что все друг друга поддерживали.– Что изменилось за последние годы? Есть ли какие-то нововведения?– Необходимо отметить, что все изменения и инициативы, которые происходят в московской скорой помощи, проходят при постоянном внимании и поддержке со стороны правительства Москвы и департамента здравоохранения столицы.Одно из изменений – это увеличение количества реанимационных бригад. Такая тенденция наблюдается, потому что для нас приоритет – это наиболее тяжелые пациенты, и, соответственно, мы всегда должны иметь в резерве свободные реанимационные бригады, которые могут выехать к этим пациентам.Второе – один из городских проектов, который мы реализовали совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы, это "Центр критических состояний", или городской центр анестезиологии-реаниматологии. Это отдельная диспетчерская, куда поступает информация от больницы о наиболее тяжелых пациентах, где находится штат врачей-консультантов, причем, эти консультанты – это наиболее квалифицированные реаниматологи наших городских больниц. Когда поступает заявка на пациента, в центре изучают медицинскую документацию, при необходимости запрашивают дополнительные данные из стационара, который подал заявку на этого пациента. Также есть возможность подключения виртуальной реальности, видеопомощника, то есть врач больницы надевает на себя видеошлем и контролирует вживую пациента на больничной койке в отделении реанимации.При необходимости таким шлемом дополненной реальности может воспользоваться и бригада скорой помощи, когда проводится расширенный консилиум и в случае необходимости эвакуации пациент доставляется уже в тот стационар, который считается стационаром выбора для данного конкретного тяжелого пациента. За прошлый год мы провели более четырех тысяч консультаций таким тяжелым пациентам.Там же работает и пост токсиколога, врач консультирует как бригады скорой помощи, так и население. Большая половина таких обращений остается именно на уровне консультаций, когда пациент не нуждается в выезде скорой медицинской помощи.– Сократилось ли среднее время прибытия бригад скорой и неотложной помощи и если да, то за счет чего такой прогресс?– Сегодня мы к пациентам в экстренной форме доезжаем в период около 10 минут, таким он был даже в период коронавируса. Хороший показатель, он вполне на сегодня приемлем для мегаполиса, для современной скорой помощи.– Как оборудованы машины и станции скорой помощи? Появилось ли какое-то новое оборудование или новые техническое новшества для удобства врачей?– Обновление оборудования – процесс перманентный, оно имеет определённые сроки эксплуатации, оно постоянно меняется. Как раз сейчас мы находимся в процессе очередной смены оборудования, в частности дефибрилляторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, электрокардиографов. Также 200 бригад оснащены ультразвуковым датчиком, который позволяет провести ультразвуковое обследование органов брюшной полости, грудной клетки по специальным протоколам. При необходимости изображение с УЗИ-датчика передается при помощи облачных технологий, где врач, имеющий подготовку по УЗИ-диагностике, может дать второе мнение по данному пациенту. Резерв оборудования тоже имеется, если вдруг что-то выходит из строя и требуется быстрая замена.– Парк карет скорой помощи также обновляете?– Да, это тоже процесс перманентный, постоянно идет дозакупка новых автомобилей.– Как санкции сказались на работе скорой помощи? Потребовалось ли импортозамещать какие-то лекарства или оборудование?– Мы уже довольно давно используем отечественные лекарственные средства практически на 100%, наши производители все наши потребности закрывают. И сегодня имеется достаточно качественный парк отечественного оборудования для скорой медицинской помощи. И лекарственные препараты, и оборудование не уступает в эффективности зарубежным аналогам. Мы функционируем, мы в прошлом году выполнили около четырех миллионов выездов, то есть около 12 тысяч в сутки, и не почувствовали каких-то сложностей.– Скорая помощь в этом году для десятиклассников из медклассов проводила экскурсии. Что наиболее заинтересовало детей?– Да, мы провели свыше 200 экскурсий за месяц для более чем двух тысяч старшеклассников. Это совместная программа департамента здравоохранения и департамента образования и науки. Она появилась в рамках нового столичного стандарта предпрофессиональной подготовки школьников. Разработаны обучающие модули, к этим модулям привлечены городские больницы, скорая помощь, поликлиники, медицинские колледжи. Наша задача – работа с профильными медицинскими классами, в которых обучаются более шести тысяч школьников. По сути, это наше будущее. Поэтому, естественно, мы должны к этому проявить максимальное внимание, и уже на этапе 10-11 класса начать профориентацию, чтобы человек уже примерно представлял, как работать в профессии, какие особенности той или иной профессии – хирурга, терапевта, врача скорой помощи, реаниматолога – для того, чтобы себе уже выстроить предварительную траекторию, к чему человек должен стремиться, что он должен изучать более внимательно и тщательно в процессе обучения в медицинском вузе. И, конечно, важно то, что люди уже придут в вуз уже более подготовленными.– Выразил ли кто-то из них желание пойти работать на "скорую"?– Да, много было желающих. Школьники пообщались не только с врачами скорой помощи, но и с нашими педиатрами, реаниматологами, в диспетчерский центр тоже приходили делегации. Мы показывали машину скорой помощи, показывали оборудование, объясняли, как оно устроено. Кроме того, у нас есть сайт, который тоже наполнен интересным контентом, в том числе там есть виртуальный тур по машине скорой помощи.– Планируются ли еще экскурсии, например, для всех желающих?– Мы постоянно работаем с населением, занимаемся и пропагандой медицинских знаний, и профилактикой через сайт, там есть много интересных разделов. Также у нас создан музей скорой помощи. И мы были первыми, кто сделал музей скорой помощи в стране. У нас история очень богатая, в следующем году скорой помощи исполняется 105 лет. Имеется экспозиция, которая постоянно пополняется, много интересных, уникальных исторических документов. На постоянной основе происходят экскурсии, есть возможность записаться в электронном формате через сайт, нас посещают и школьники, и участники проекта "Московское долголетие", и журналисты, и медийные лица. С начала года 2023 наш музей посетили свыше 400 человек, а всего за пять лет работы музея – около 20 тысяч человек.– Планирует ли музей скорой участвовать в Ночи музеев в этом году?– Обязательно.– Как будете поздравлять сотрудников с днем скорой помощи?– Мы, как правило, поздравляем сотрудников в онлайн-формате круглого стола. Также в этом году планируем организовать закрытый показ документального фильма "Человек труда", где одной из главных героинь стала наш фельдшер 48 подстанции Вера Константиновна Земскова, а главным консультантом фильма выступил Ян Ильич Курин, заведующий 48 подстанцией, врач скорой медицинской помощи. Помимо этого, более 500 сотрудников награждаются различными грамотами и благодарностями департамента здравоохранения Москвы, Минздрава.Пользуясь случаем, поздравляю всех сотрудников Московской скорой помощи с нашим профессиональным праздником – Днем работника скорой медицинской помощи. С благодарностью к коллегам за их самоотдачу, профессиональный труд и постоянную готовность помогать человеку в самой сложной ситуации, связанной с нарушением здоровья. Желаю крепкого здоровья и дальнейших профессиональных успехов.

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https://ria.ru/20230407/lekarstva-1863850209.html

https://ria.ru/20230426/nauka-1867694234.html

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https://ria.ru/20230424/stolbnyak-1867258633.html

https://ria.ru/20230127/dispanserizatsiya-1847968412.html

https://ria.ru/20230329/zapis-1861534390.html

https://ria.ru/20230428/skoraya-1867856813.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, николай плавунов, москва, скорая помощь