https://ria.ru/20230428/peregovory-1868493341.html
Министр обороны Индии остался доволен встречей с Шойгу
Министр обороны Индии остался доволен встречей с Шойгу - РИА Новости, 28.04.2023
Министр обороны Индии остался доволен встречей с Шойгу
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что провел отличные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:42
2023-04-28T15:42
2023-04-28T15:42
индия
россия
сергей шойгу
раджнатх сингх
нью-дели
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868491285_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_de8b2ecc66cfe1ebfe277bd294dfdb7f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что провел отличные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. "Отличное взаимодействие с министром обороны России генералом Сергеем Шойгу на полях встречи министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничеств в Нью-Дели", - написал Сингх в Twitter. Ранее минобороны Индии сообщило, что Сингх и Шойгу обсудили участие российской оборонной промышленности в инициативе "Сделай в Индии" и пути ее стимулирования. Два министра также обсудили вопросы регионального мира и безопасности и выразили удовлетворение сохраняющимся доверием и взаимным уважением между двумя странами, особенно в области обороны, и подтвердили свою приверженность укреплению партнерства. Сингх и Шойгу также признали уникальные, долгосрочные и проверенные временем отношения между Индией и Россией.
https://ria.ru/20230428/kitay-1868324629.html
https://ria.ru/20230428/neft-1868324245.html
индия
россия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868491285_113:0:1266:865_1920x0_80_0_0_3d34a859622ec77ec487a9505b37988b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, сергей шойгу, раджнатх сингх, нью-дели, в мире
Индия, Россия, Сергей Шойгу, Раджнатх Сингх, Нью-Дели, В мире
Министр обороны Индии остался доволен встречей с Шойгу
Министр обороны Индии Сингх заявил, что провел отличные переговоры с Шойгу в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил
, что провел отличные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.
"Отличное взаимодействие с министром обороны России генералом Сергеем Шойгу на полях встречи министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничеств в Нью-Дели", - написал Сингх в Twitter.
Минобороны Китая изъявило желание разрешить приграничный конфликт с Индией
Ранее минобороны Индии сообщило, что Сингх и Шойгу обсудили участие российской оборонной промышленности в инициативе "Сделай в Индии" и пути ее стимулирования.
Два министра также обсудили вопросы регионального мира и безопасности и выразили удовлетворение сохраняющимся доверием и взаимным уважением между двумя странами, особенно в области обороны, и подтвердили свою приверженность укреплению партнерства.
Сингх и Шойгу также признали уникальные, долгосрочные и проверенные временем отношения между Индией и Россией.
В феврале Индия закупила рекордный объем российской сырой нефти