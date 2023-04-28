https://ria.ru/20230428/peregovory-1868493341.html

Министр обороны Индии остался доволен встречей с Шойгу

Министр обороны Индии остался доволен встречей с Шойгу - РИА Новости, 28.04.2023

Министр обороны Индии остался доволен встречей с Шойгу

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что провел отличные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:42

2023-04-28T15:42

2023-04-28T15:42

индия

россия

сергей шойгу

раджнатх сингх

нью-дели

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что провел отличные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. "Отличное взаимодействие с министром обороны России генералом Сергеем Шойгу на полях встречи министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничеств в Нью-Дели", - написал Сингх в Twitter. Ранее минобороны Индии сообщило, что Сингх и Шойгу обсудили участие российской оборонной промышленности в инициативе "Сделай в Индии" и пути ее стимулирования. Два министра также обсудили вопросы регионального мира и безопасности и выразили удовлетворение сохраняющимся доверием и взаимным уважением между двумя странами, особенно в области обороны, и подтвердили свою приверженность укреплению партнерства. Сингх и Шойгу также признали уникальные, долгосрочные и проверенные временем отношения между Индией и Россией.

https://ria.ru/20230428/kitay-1868324629.html

https://ria.ru/20230428/neft-1868324245.html

индия

россия

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индия, россия, сергей шойгу, раджнатх сингх, нью-дели, в мире