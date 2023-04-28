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Министр обороны Индии остался доволен встречей с Шойгу - РИА Новости, 28.04.2023
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15:42 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/peregovory-1868493341.html
Министр обороны Индии остался доволен встречей с Шойгу
Министр обороны Индии остался доволен встречей с Шойгу - РИА Новости, 28.04.2023
Министр обороны Индии остался доволен встречей с Шойгу
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что провел отличные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:42
2023-04-28T15:42
индия
россия
сергей шойгу
раджнатх сингх
нью-дели
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что провел отличные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. "Отличное взаимодействие с министром обороны России генералом Сергеем Шойгу на полях встречи министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничеств в Нью-Дели", - написал Сингх в Twitter. Ранее минобороны Индии сообщило, что Сингх и Шойгу обсудили участие российской оборонной промышленности в инициативе "Сделай в Индии" и пути ее стимулирования. Два министра также обсудили вопросы регионального мира и безопасности и выразили удовлетворение сохраняющимся доверием и взаимным уважением между двумя странами, особенно в области обороны, и подтвердили свою приверженность укреплению партнерства. Сингх и Шойгу также признали уникальные, долгосрочные и проверенные временем отношения между Индией и Россией.
https://ria.ru/20230428/kitay-1868324629.html
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индия, россия, сергей шойгу, раджнатх сингх, нью-дели, в мире
Индия, Россия, Сергей Шойгу, Раджнатх Сингх, Нью-Дели, В мире
Министр обороны Индии остался доволен встречей с Шойгу

Министр обороны Индии Сингх заявил, что провел отличные переговоры с Шойгу в Нью-Дели

© Фото : Rajnath Singh/TwitterВстреча Министра обороны РФ Сергея Шойгу и Министра обороны Индии Ражнатх Сингха
Встреча Министра обороны РФ Сергея Шойгу и Министра обороны Индии Ражнатх Сингха - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Rajnath Singh/Twitter
Встреча Министра обороны РФ Сергея Шойгу и Министра обороны Индии Ражнатх Сингха
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что провел отличные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.
"Отличное взаимодействие с министром обороны России генералом Сергеем Шойгу на полях встречи министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничеств в Нью-Дели", - написал Сингх в Twitter.
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Вчера, 06:24
Ранее минобороны Индии сообщило, что Сингх и Шойгу обсудили участие российской оборонной промышленности в инициативе "Сделай в Индии" и пути ее стимулирования.
Два министра также обсудили вопросы регионального мира и безопасности и выразили удовлетворение сохраняющимся доверием и взаимным уважением между двумя странами, особенно в области обороны, и подтвердили свою приверженность укреплению партнерства.
Сингх и Шойгу также признали уникальные, долгосрочные и проверенные временем отношения между Индией и Россией.
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ИндияРоссияСергей ШойгуРаджнатх СингхНью-ДелиВ мире
 
 
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