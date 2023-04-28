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Подразделения, задействованные в СВО, представят на параде 9 мая в Москве - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 28.04.2023 (обновлено: 13:53 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/parad-1868434948.html
Подразделения, задействованные в СВО, представят на параде 9 мая в Москве
Подразделения, задействованные в СВО, представят на параде 9 мая в Москве - РИА Новости, 28.04.2023
Подразделения, задействованные в СВО, представят на параде 9 мая в Москве
Подразделения, задействованные в российской военной операции на Украине, будут представлены на параде в честь Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:09
2023-04-28T13:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий песков
парад победы
день победы
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Подразделения, задействованные в российской военной операции на Украине, будут представлены на параде в честь Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Они будут представлены, но в деталях это, конечно, к Минобороны, а лучше дождаться самого парада", — сказал представитель Кремля.Приедут ли они на мероприятия в других крупных городах, Песков не ответил.Девятого мая в России ежегодно отмечается День Победы. В этот день в 1945 году был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война.Регламент празднования поясняется федеральным законом №80 от 1995 года. Так, 9 мая в Москве, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, проводятся военные парады с привлечением вооружения и военной техники, а также артиллерийские салюты.В этом году некоторые регионы, среди которых, в частности, Курская область, Крым, Севастополь объявили об отмене парадов.
https://ria.ru/20230424/parad-1867438151.html
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безопасность, россия, дмитрий песков, парад победы, день победы, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Парад Победы, День Победы, Ситуация в ДНР и ЛНР
Подразделения, задействованные в СВО, представят на параде 9 мая в Москве

Песков: подразделения, задействованные в СВО, представят на параде 9 мая в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПарадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Подразделения, задействованные в российской военной операции на Украине, будут представлены на параде в честь Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Они будут представлены, но в деталях это, конечно, к Минобороны, а лучше дождаться самого парада", — сказал представитель Кремля.
Приедут ли они на мероприятия в других крупных городах, Песков не ответил.
Девятого мая в России ежегодно отмечается День Победы. В этот день в 1945 году был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война.
Регламент празднования поясняется федеральным законом №80 от 1995 года. Так, 9 мая в Москве, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, проводятся военные парады с привлечением вооружения и военной техники, а также артиллерийские салюты.
В этом году некоторые регионы, среди которых, в частности, Курская область, Крым, Севастополь объявили об отмене парадов.
Президент России Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий ПесковПарад ПобедыДень ПобедыСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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