https://ria.ru/20230428/parad-1868434948.html

Подразделения, задействованные в СВО, представят на параде 9 мая в Москве

Подразделения, задействованные в СВО, представят на параде 9 мая в Москве - РИА Новости, 28.04.2023

Подразделения, задействованные в СВО, представят на параде 9 мая в Москве

Подразделения, задействованные в российской военной операции на Украине, будут представлены на параде в честь Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:09

2023-04-28T13:09

2023-04-28T13:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий песков

парад победы

день победы

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Подразделения, задействованные в российской военной операции на Украине, будут представлены на параде в честь Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Они будут представлены, но в деталях это, конечно, к Минобороны, а лучше дождаться самого парада", — сказал представитель Кремля.Приедут ли они на мероприятия в других крупных городах, Песков не ответил.Девятого мая в России ежегодно отмечается День Победы. В этот день в 1945 году был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война.Регламент празднования поясняется федеральным законом №80 от 1995 года. Так, 9 мая в Москве, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, проводятся военные парады с привлечением вооружения и военной техники, а также артиллерийские салюты.В этом году некоторые регионы, среди которых, в частности, Курская область, Крым, Севастополь объявили об отмене парадов.

https://ria.ru/20230424/parad-1867438151.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий песков, парад победы, день победы, ситуация в днр и лнр