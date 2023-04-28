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Путин упростили процедуру подтверждения работы с опасными отходами - РИА Новости, 28.04.2023
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16:06 28.04.2023 (обновлено: 16:28 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/otkhody-1868503281.html
Путин упростили процедуру подтверждения работы с опасными отходами
Путин упростили процедуру подтверждения работы с опасными отходами - РИА Новости, 28.04.2023
Путин упростили процедуру подтверждения работы с опасными отходами
Российские компании, работающие с опасными отходами, должны будут раз в три года подтверждать соответствие своей деятельности лицензионным требованиям, при этом РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:06
2023-04-28T16:28
экономика
россия
владимир путин
отходы
экология
дмитрий тетенькин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские компании, работающие с опасными отходами, должны будут раз в три года подтверждать соответствие своей деятельности лицензионным требованиям, при этом переоформлять лицензии больше не потребуется. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он предусматривает переход с 1 сентября 2024 года к процедуре периодического подтверждения соответствия лицензионным требованиям деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. Эта процедура подразумевает лишь подачу документов, которые подтверждают соответствие деятельности лицензионным требованиям. Периодическое подтверждение позволит отказаться от установления срочности лицензий, более обременительной с точки зрения административных процедур, обеспечив контроль за исполнением лицензионных требований без плановых контрольных мероприятий, отмечалось в пояснительной записке. Переход к такой процедуре в этой сфере "позволит обеспечить периодический контроль за лицензиатами раз в три года, при этом переоформление лицензий не потребуется", пояснял замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин. Лицензиаты, получившие лицензии до 1 сентября 2024 года, будут обязаны пройти процедуру первичного подтверждения соответствия лицензионным требованиям через три года с даты предоставления лицензии или проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия, но не ранее 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20230425/nauka-1867320800.html
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экономика, россия, владимир путин, отходы, экология, дмитрий тетенькин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Отходы, Экология, Дмитрий Тетенькин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Путин упростили процедуру подтверждения работы с опасными отходами

Президент Путин упростили процедуру подтверждения работы с опасными отходами по лицензии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские компании, работающие с опасными отходами, должны будут раз в три года подтверждать соответствие своей деятельности лицензионным требованиям, при этом переоформлять лицензии больше не потребуется. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он предусматривает переход с 1 сентября 2024 года к процедуре периодического подтверждения соответствия лицензионным требованиям деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.
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Эта процедура подразумевает лишь подачу документов, которые подтверждают соответствие деятельности лицензионным требованиям. Периодическое подтверждение позволит отказаться от установления срочности лицензий, более обременительной с точки зрения административных процедур, обеспечив контроль за исполнением лицензионных требований без плановых контрольных мероприятий, отмечалось в пояснительной записке.
Переход к такой процедуре в этой сфере "позволит обеспечить периодический контроль за лицензиатами раз в три года, при этом переоформление лицензий не потребуется", пояснял замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин.
Лицензиаты, получившие лицензии до 1 сентября 2024 года, будут обязаны пройти процедуру первичного подтверждения соответствия лицензионным требованиям через три года с даты предоставления лицензии или проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия, но не ранее 1 марта 2025 года.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинОтходыЭкологияДмитрий ТетенькинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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