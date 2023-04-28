https://ria.ru/20230428/oruzhie-1868334292.html

Вооружение, передаваемое Украине, попадает к террористам, заявил Шойгу

Вооружение, передаваемое Украине, попадает к террористам, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.04.2023

Вооружение, передаваемое Украине, попадает к террористам, заявил Шойгу

Вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов, что сказывается на стабильности в Европе и мире в целом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:00

2023-04-28T09:00

2023-04-28T09:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

сергей шойгу

сергей лавров

дмитрий песков

нато

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр - РИА Новости. Вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов, что сказывается на стабильности в Европе и мире в целом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Передаваемое вооружение попадает на "черный рынок" и далее в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели в пятницу. По его словам, "поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт, приводят к новым жертвам и разрушениям инфраструктуры, наконец, возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире в целом"."России не оставили иных вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путем. Задачи наши ясны, и специальная военная операция (СВО) будет доведена до конца", - сказал Шойгу. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230428/nato-1868333186.html

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868332809.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, европа, сергей шойгу, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, шос