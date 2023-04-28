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В ЕП рассказали, как Запад обрекает украинцев на смерть - РИА Новости, 28.04.2023
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04:18 28.04.2023 (обновлено: 05:00 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/oruzhie-1868319705.html
В ЕП рассказали, как Запад обрекает украинцев на смерть
В ЕП рассказали, как Запад обрекает украинцев на смерть - РИА Новости, 28.04.2023
В ЕП рассказали, как Запад обрекает украинцев на смерть
Военным спонсированием Украины страны Запада обрекают на смерть ее граждан, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T04:18
2023-04-28T05:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Военным спонсированием Украины страны Запада обрекают на смерть ее граждан, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес.Он также призвал страны Запада остановить конфликт, если их действительно беспокоит состояние Украины.Мик Уоллес неоднократно призывал остановить боевые действия на Украине и указывал, что выгоду из этой прокси-войны получают только страны Запада.США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230418/sevpotoki-1866169576.html
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в мире, украина, сша, киев, twitter, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Twitter, НАТО, Евросоюз
В ЕП рассказали, как Запад обрекает украинцев на смерть

Депутат ЕП Уоллес: Запад обрекает украинцев на смерть, накачивая Киев оружием

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Военным спонсированием Украины страны Запада обрекают на смерть ее граждан, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес.
«
"ЕС отказался продвигать диалог и дипломатию для завершения конфликта. Они утверждают, что помогают Украине защищаться, накачивая ее оружием, но они обрекают все больше и больше украинцев на смерть в бессмысленной войне, выгодной только НАТО и ЕС", — заявил депутат.
Он также призвал страны Запада остановить конфликт, если их действительно беспокоит состояние Украины.
Мик Уоллес неоднократно призывал остановить боевые действия на Украине и указывал, что выгоду из этой прокси-войны получают только страны Запада.
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