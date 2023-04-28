https://ria.ru/20230428/oruzhie-1868319705.html

В ЕП рассказали, как Запад обрекает украинцев на смерть

В ЕП рассказали, как Запад обрекает украинцев на смерть - РИА Новости, 28.04.2023

В ЕП рассказали, как Запад обрекает украинцев на смерть

Военным спонсированием Украины страны Запада обрекают на смерть ее граждан, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T04:18

2023-04-28T04:18

2023-04-28T05:00

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Военным спонсированием Украины страны Запада обрекают на смерть ее граждан, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес.Он также призвал страны Запада остановить конфликт, если их действительно беспокоит состояние Украины.Мик Уоллес неоднократно призывал остановить боевые действия на Украине и указывал, что выгоду из этой прокси-войны получают только страны Запада.США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230418/sevpotoki-1866169576.html

https://ria.ru/20230330/ep-1861730915.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, twitter, нато, евросоюз