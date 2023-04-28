https://ria.ru/20230428/obman-1868314511.html

"В очередной раз обманули". В США рассказали, что скрыл Байден об Украине

"В очередной раз обманули". В США рассказали, что скрыл Байден об Украине - РИА Новости, 28.04.2023

"В очередной раз обманули". В США рассказали, что скрыл Байден об Украине

Слитые документы Пентагона показали, что президент США Джо Байден скрыл истинное положение дел на Украине, написал в статье для Responsible Statecraft бывший... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T01:45

2023-04-28T01:45

2023-04-28T10:25

в мире

россия

джо байден

украина

сша

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Слитые документы Пентагона показали, что президент США Джо Байден скрыл истинное положение дел на Украине, написал в статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.По его мнению, Белый дом не делает ничего для подготовки американской общественности к мирному разрешению конфликта на Украине или успеху россиян на поле боя, который заставит Вашингтон "с тоской вспоминать упущенную возможность урегулирования"."Точно так же, как это было во Вьетнаме и Ираке, правда рано или поздно вскроется. Если брать эти болезненные эпизоды за ориентир, вряд ли избиратели обрадуются известию о том, что их в очередной раз обманули, теперь с Украиной", — резюмировал Биб.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.Москва не исключает, что речь может идти о целенаправленном вбросе дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, Вашингтон выступает стороной конфликта и, по сути дела, ведет против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230427/ssha-1868197452.html

https://ria.ru/20230427/urodstvo-1868011790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, джо байден, украина, сша