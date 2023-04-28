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"В очередной раз обманули". В США рассказали, что скрыл Байден об Украине
"В очередной раз обманули". В США рассказали, что скрыл Байден об Украине - РИА Новости, 28.04.2023
"В очередной раз обманули". В США рассказали, что скрыл Байден об Украине
Слитые документы Пентагона показали, что президент США Джо Байден скрыл истинное положение дел на Украине, написал в статье для Responsible Statecraft бывший... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T01:45
2023-04-28T01:45
2023-04-28T10:25
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Слитые документы Пентагона показали, что президент США Джо Байден скрыл истинное положение дел на Украине, написал в статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.По его мнению, Белый дом не делает ничего для подготовки американской общественности к мирному разрешению конфликта на Украине или успеху россиян на поле боя, который заставит Вашингтон "с тоской вспоминать упущенную возможность урегулирования"."Точно так же, как это было во Вьетнаме и Ираке, правда рано или поздно вскроется. Если брать эти болезненные эпизоды за ориентир, вряд ли избиратели обрадуются известию о том, что их в очередной раз обманули, теперь с Украиной", — резюмировал Биб.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.Москва не исключает, что речь может идти о целенаправленном вбросе дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, Вашингтон выступает стороной конфликта и, по сути дела, ведет против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, джо байден, украина, сша
В мире, Россия, Джо Байден, Украина, США
"В очередной раз обманули". В США рассказали, что скрыл Байден об Украине
Экс-аналитик ЦРУ Биб заявил, что Байден скрыл истинное положение дел на Украине
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Слитые документы Пентагона показали, что президент США Джо Байден скрыл истинное положение дел на Украине, написал в статье
для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.
«
"Не сумев заложить основу для переговоров внутри страны и за рубежом, Байден вполне может оказаться перед неудобным выбором между наблюдением за развалом Украины, несмотря на его обещание предотвратить это, и эскалацией в результате вмешательства США или НАТО, чреватой той самой военной конфронтацией с Москвой, от которой он открещивается", — заявил он.
По его мнению, Белый дом не делает ничего для подготовки американской общественности к мирному разрешению конфликта на Украине или успеху россиян на поле боя, который заставит Вашингтон "с тоской вспоминать упущенную возможность урегулирования".
"Точно так же, как это было во Вьетнаме и Ираке, правда рано или поздно вскроется. Если брать эти болезненные эпизоды за ориентир, вряд ли избиратели обрадуются известию о том, что их в очередной раз обманули, теперь с Украиной", — резюмировал Биб.
"Висит на волоске". В США раскрыли детали генерального сражения за Украину
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
Москва не исключает, что речь может идти о целенаправленном вбросе дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, Вашингтон выступает стороной конфликта и, по сути дела, ведет против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> "Моральное уродство": в США рассказали, что Байден делает с Украиной