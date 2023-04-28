Генпрокуратура признала деятельность польской НПО нежелательной в России
Генпрокуратура признала деятельность польской НПО "Съезд народных депутатов" нежелательной
Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской неправительственной организации (НПО) "Съезд народных депутатов", созданной экс-депутатами Госдумы, уехавшими за границу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), созданной в 2022 году в Польше", - говорится в сообщении.
Уточняется, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, а целями организации являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в РФ.
Руководители "Съезда народных депутатов" – бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев*, Марк Фейгин* и Геннадий Гудков*, в настоящее время проживающие за пределами России и включенные в Единый реестр иностранных агентов, отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента