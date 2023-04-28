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Генпрокуратура признала деятельность польской НПО нежелательной в России - РИА Новости, 28.04.2023
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13:51 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/npo-1868450706.html
Генпрокуратура признала деятельность польской НПО нежелательной в России
Генпрокуратура признала деятельность польской НПО нежелательной в России - РИА Новости, 28.04.2023
Генпрокуратура признала деятельность польской НПО нежелательной в России
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской неправительственной организации (НПО) "Съезд народных депутатов", созданной... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:51
2023-04-28T13:51
россия
илья пономарев
марк фейгин
геннадий гудков
госдума рф
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской неправительственной организации (НПО) "Съезд народных депутатов", созданной экс-депутатами Госдумы, уехавшими за границу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Уточняется, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, а целями организации являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в РФ. Руководители "Съезда народных депутатов" – бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев*, Марк Фейгин* и Геннадий Гудков*, в настоящее время проживающие за пределами России и включенные в Единый реестр иностранных агентов, отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами. Информация о принятом решении направлена в Минюст России.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230418/genprokuratura-1866018239.html
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россия, илья пономарев, марк фейгин, геннадий гудков, госдума рф
Россия, Илья Пономарев, Марк Фейгин, Геннадий Гудков, Госдума РФ
Генпрокуратура признала деятельность польской НПО нежелательной в России

Генпрокуратура признала деятельность польской НПО "Съезд народных депутатов" нежелательной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской неправительственной организации (НПО) "Съезд народных депутатов", созданной экс-депутатами Госдумы, уехавшими за границу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), созданной в 2022 году в Польше", - говорится в сообщении.
Уточняется, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, а целями организации являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в РФ.
Руководители "Съезда народных депутатов" – бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев*, Марк Фейгин* и Геннадий Гудков*, в настоящее время проживающие за пределами России и включенные в Единый реестр иностранных агентов, отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Генпрокуратура признала деятельность норвежской НПО нежелательной в России
18 апреля, 11:18
 
РоссияИлья ПономаревМарк ФейгинГеннадий ГудковГосдума РФ
 
 
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