https://ria.ru/20230428/npo-1868450706.html

Генпрокуратура признала деятельность польской НПО нежелательной в России

Генпрокуратура признала деятельность польской НПО нежелательной в России - РИА Новости, 28.04.2023

Генпрокуратура признала деятельность польской НПО нежелательной в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской неправительственной организации (НПО) "Съезд народных депутатов", созданной... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:51

2023-04-28T13:51

2023-04-28T13:51

россия

илья пономарев

марк фейгин

геннадий гудков

госдума рф

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской неправительственной организации (НПО) "Съезд народных депутатов", созданной экс-депутатами Госдумы, уехавшими за границу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Уточняется, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, а целями организации являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в РФ. Руководители "Съезда народных депутатов" – бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев*, Марк Фейгин* и Геннадий Гудков*, в настоящее время проживающие за пределами России и включенные в Единый реестр иностранных агентов, отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами. Информация о принятом решении направлена в Минюст России.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230418/genprokuratura-1866018239.html

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россия, илья пономарев, марк фейгин, геннадий гудков, госдума рф