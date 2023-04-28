https://ria.ru/20230428/naziri_asl-1868163910.html

Мохсен Назири Асл: кризис на Украине требует решения дипломатическим путем

Мохсен Назири Асл: кризис на Украине требует решения дипломатическим путем - РИА Новости, 28.04.2023

Мохсен Назири Асл: кризис на Украине требует решения дипломатическим путем

О том, остались ли на сегодняшний день возможности для диалога по иранской ядерной сделке, каковы шансы завершить эти переговоры в ближайшее время, а также о... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:00

2023-04-28T10:00

2023-04-28T10:00

интервью

иран

украина

магатэ

оон

евросоюз

мохсен назири асл

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О том, остались ли на сегодняшний день возможности для диалога по иранской ядерной сделке, каковы шансы завершить эти переговоры в ближайшее время, а также о сотрудничестве иранской стороны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и о готовности Тегерана внести вклад в урегулирование кризиса на Украине в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило рассказал постоянный представитель Ирана при ООН и МАГАТЭ в Вене Мохсен Назири Асл.– Ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в интервью телеканалу "Аль-Джазира" сообщил, что парламент Ирана рассматривает законопроект о возможности выхода из ядерной сделки. Не могли бы вы подробнее рассказать о содержании этого законопроекта?– Как правильно сказал министр иностранных дел доктор Амир Абдоллахиан в интервью "Аль-Джазире": "Окно переговоров по возвращению к СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий – ред.) не будет оставаться открытым вечно". Он указал на атмосферу, которая преобладает в парламенте, говоря о том, что в парламенте есть идея, что правительство не должно постоянно находиться на пути переговоров, чтобы вернуть все стороны к СВПД. По словам министра, некоторые фракции иранского парламента продвигают предложения и законы, которые могут "усложнить" работу правительства, продолжая переговоры в течение длительного времени без каких-либо ощутимых результатов. Фактически, он подчеркнул подход, которого придерживается правительство, заявив, что окно времени для переговоров по возвращению к СВПД для США не будет оставаться открытым вечно, и что этот подход имеет сильную поддержку и со стороны парламента.Как вы знаете, в декабре 2020 года, после трех лет, прошедших с момента неспровоцированных действий и незаконного выхода США из сделки и неспособности "большой тройки" и ЕС выполнить свои собственные обязательства, парламент Ирана принял закон, касающийся ядерной сделки, который потребовал от правительства прекратить осуществление всех добровольных мероприятий по проверке и мониторингу за рамками Соглашения о всеобъемлющих гарантиях Ирана и установил крайний срок для США, чтобы положить конец своей пресловутой кампании "максимального давления" против Ирана и вернуться к своим обязательствам по соглашению.Следует отметить, что Иран добровольно выполнил свои обязательства по СВПД, несмотря на то, что одна из сторон, а именно США, вышла из соглашения, а другие участники "большой тройки" ЕС по СВПД не предприняли никаких действий для выполнения своих обязательств, а также не потребовали от этого участника выполнения своих обязательств по данному документу.Требования, предусмотренные законом, не были выполнены в надлежащие сроки, и в результате правительство Ирана склоняется к выполнению закона и предусмотренных в нем мер по исправлению ситуации. На самом деле, доктор Амир Абдоллахиан объяснил свою интерпретацию ситуации, он предупреждает об ограниченном времени для другой стороны, чтобы принять решение и вернуться к своим обязательствам, основанным на СВПД.– Видите ли вы сегодня возможность для диалога? Каковы условия для него?– Нынешний статус СВПД – это результат политики и просчетов США. Наш прошлый опыт научил нас участвовать в новом раунде переговоров с большей осторожностью и деликатностью. Те немногие вопросы, которые остались после последнего раунда переговоров, могут быть решены.Поэтому без каких-либо предварительных условий, благодаря доброй воле и решимости всех сторон и в рамках переговоров, проводимых до сих пор, могут быть предприняты заключительные шаги в переговорах. США необходимо иметь волю и силу, чтобы завершить длительные переговоры. Иран постоянно выражал свою готовность продолжать переговоры до заключения соглашения.– Гендиректор МАГАТЭ в марте был с официальным визитом в Тегеране, тогда он заявил, что агентство собирается заключить с Ираном соглашение, которое поможет возродить Совместный всеобъемлющий план действий по иранскому атомному проекту. Актуальны ли еще эти планы? Какие следующие шаги ожидаются по теме выработки соглашения?– По поводу визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран и того, что он сказал о соглашении с Ираном, следует отметить, что совместное заявление от 4 марта 2023 года отражает решимость Ирана сотрудничать по доброй воле с агентством, а также его уважение к процедурам, практике и профессиональной работе агентства. Состоялось несколько последующих встреч, и в отношении того, что было согласовано, произошли значительные подвижки.Следует подчеркнуть, что МАГАТЭ и Иран в совместном заявлении договорились в продолжение предыдущего сотрудничества ускорить и укрепить свое сотрудничество и диалог, направленный на решение остающихся вопросов, связанных с гарантиями. Это процесс, который должен быть завершен в полном объеме.Тем не менее, несмотря на этот выдающийся прогресс, некоторые конкретные государства не жалеют усилий, чтобы поставить под сомнение продолжающееся взаимодействие Ирана с агентством, а также поставить под сомнение перспективу достижения соглашения, на основе которого все участники СВПД должны будут выполнить свои обязательства без повторения прошлого опыта. Прискорбно, что эти государства намеренно игнорируют ведущиеся переговоры по возобновлению СВПД, а также сотрудничество Ирана с агентством и предпринимают систематические усилия, чтобы сорвать процесс, в который международное сообщество вложило много сил.– В марте МИД Германии заявил о прекращении действия совместного механизма для расчетов с Ираном (INSTEX). Какова реакция иранской стороны на это решение? На что оно повлияет?– Как вы знаете, после одностороннего и незаконного выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий европейские правительства обязались предоставить Ирану возможность продолжать получать экономические дивиденды от обязательств СВПД по снятию санкций путем принятия необходимых решений. Одним из механизмов, который европейцы предложили для выполнения этого обязательства, было создание INSTEX в качестве финансового канала для содействия торговле между Ираном и Европой. Хотя Исламская Республика Иран никогда не рассчитывала на этот механизм и не возлагала на него никаких надежд, она без колебаний предложила любое необходимое сотрудничество по доброй воле, с тем чтобы этот канал начал функционировать.Но, к сожалению, помимо бездействия по другим своим обязательствам, европейские правительства также не смогли эффективно запустить INSTEX и принять необходимые меры для его активации в соответствии со своими обязательствами по СВПД. Основной причиной неудачи INSTEX стало отсутствие серьезной воли со стороны европейских правительств, их неспособность выполнить свои обязательства в отношении компенсации одностороннего выхода США из СВПД и поддержки незаконных американских санкций, поскольку эти страны не вложили в этот канал никаких финансовых ресурсов или долгосрочных кредитных линий в течение всего периода, когда INSTEX был активен.Исламская Республика не возлагала никаких надежд на INSTEX и вела свою международную торговлю через другие международные финансовые и банковские каналы. Таким образом, обвинение Ирана в резолюции о закрытии INSTEX – это фиктивная попытка прикрыть абсолютную неспособность Европы быть финансово независимой от Америки даже на минимальном уровне.– Ранее иранская сторона заявляла, что при решении украинского конфликта необходимо опираться на политическое урегулирование. Планирует ли Тегеран в ближайшие время выступить с инициативами в этой связи?– Принципиальная позиция Исламской Республики Иран, ставшей жертвой навязанной войны, угроз и односторонних санкций со стороны США и Запада, заключается в уважении Устава ООН и международного права, включая неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность и суверенное равенство. Иран осуждает войну и односторонние санкции и отдает абсолютное предпочтение диалогу и дипломатии в разрешении споров между государствами. В частности, Исламская Республика Иран осуждает гегемонистский менталитет времен холодной войны и односторонний подход Соединенных Штатов и некоторых других западных стран, выражающийся в национальной политике и региональных соглашениях (например, НАТО), что стало одной из основных первопричин многих кризисов в мире, включая продолжающийся кризис на Украине.После более чем одного года военного конфликта на Украине, который нанес человеческие и материальные потери сторонам конфликта и имел пагубные последствия для всего мира, международному сообществу необходимо активизировать свои усилия по немедленному мирному урегулированию этого кризиса дипломатическим путем. Сейчас настало время активизировать подлинную дипломатию для прекращения конфликта и всех односторонних действий вместо того, чтобы пропагандировать и разжигать войну, а также безосновательно обвинять других и настаивать на односторонних мерах.Иран объявил о своей готовности внести вклад в мирное урегулирование кризиса в случае необходимости, а также поддержал позицию Китая по политическому урегулированию кризиса на Украине от 24 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20230425/iran-1867740901.html

https://ria.ru/20230407/iran-1863840243.html

https://ria.ru/20230327/sdelka-1861037655.html

https://ria.ru/20230329/postavki-1861542782.html

иран

украина

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, иран, украина, магатэ, оон, евросоюз, мохсен назири асл