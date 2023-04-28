https://ria.ru/20230428/nato-1868494932.html

Резников заявил, что на Украине внедрили около 20 процентов стандартов НАТО

Резников заявил, что на Украине внедрили около 20 процентов стандартов НАТО - РИА Новости, 28.04.2023

Резников заявил, что на Украине внедрили около 20 процентов стандартов НАТО

Порядка 20% стандартов НАТО внедрено на Украине, заявил в пятницу министр обороны страны Алексей Резников. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:46

2023-04-28T15:46

2023-04-28T15:46

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нато

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Порядка 20% стандартов НАТО внедрено на Украине, заявил в пятницу министр обороны страны Алексей Резников. "Напомню, что стандартов НАТО более 1200, большинство стран имеют 28-32%, а есть страны, где 2 или 8%. Это, оказывается, не так принципиально. Например, если у Украины нет своего космоса, то у нас не может быть стандартов по космосу. У нас уже порядка 20% стандартов НАТО реализовано, принято нормативно-правовых актов примерно 28-29%", - заявил Резников. Он добавил, что на данный момент уже есть договоренности с партнерами еще про 180 натовских стандартов, которые Киев способен реализовать. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. По словам Столтенберга, на повестку будут вынесены по меньшей мере два вопроса, важных для Украины: страны НАТО вновь выразят свою готовность поставлять ей снаряжение и технику, а также обсудят рассчитанный на несколько лет план перехода Украины от "стандартов и доктрин советского периода к стандартам и доктринам НАТО". В конце сентября 2022 года Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, алексей резников, нато