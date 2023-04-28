Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: боевой потенциал всех стран НАТО задействовали против России
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр — РИА Новости. Страны Запада заранее готовились к противоборству с Россией, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.
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"Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников. <...> Таким образом, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО".
Глава Минобороны сообщил коллегам, что вооружение, которое Запад начал передавать Украине после начала специальной военной операции, попадает на черный рынок, а затем оказывается в руках террористов. Военная помощь лишь затягивает конфликт, а в конечном итоге возвращается бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире.
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"России не оставили иных вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путем. Задачи наши ясны, и специальная военная операция будет доведена до конца".
Запад на фоне проведения спецоперации хочет изолировать Россию, демонстрирует готовность усиливать всестороннее давление в ущерб своим интересам, но все эти попытки терпят крах, продолжил министр.
Он отметил, что США и их союзники в стремлении сохранить глобальное доминирование начали разрушать мировую архитектуру безопасности. Так, по их инициативе начался демонтаж ключевых договоренностей о контроле над вооружениями.
Шойгу напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, затем вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.
Америка и ее союзники активнее всего противодействуют формированию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США начали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН, указал глава Минобороны. По словам Шойгу, начало этому положило создание военно-политических блоков QUAD и AUKUS.
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"Происходит их сращивание с НАТО, которое, в свою очередь, и здесь заявило претензию на доминирующую роль", — указал министр.
В этих условиях необходимо развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности, сотрудничество с акцентом на проведение совместных учений, подчеркнул Шойгу. Еще одной задачей он назвал углубление военного сотрудничества с акцентом на проведение совместных учений и других мероприятий боевой подготовки.