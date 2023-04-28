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Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:56 28.04.2023 (обновлено: 09:53 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/nato-1868333186.html
Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией, заявил Шойгу
Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.04.2023
Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией, заявил Шойгу
Страны Запада заранее готовились к противоборству с Россией, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран — участниц... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:56
2023-04-28T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
шос
нато
россия
украина
нью-дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр — РИА Новости. Страны Запада заранее готовились к противоборству с Россией, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.Глава Минобороны сообщил коллегам, что вооружение, которое Запад начал передавать Украине после начала специальной военной операции, попадает на черный рынок, а затем оказывается в руках террористов. Военная помощь лишь затягивает конфликт, а в конечном итоге возвращается бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире.Запад на фоне проведения спецоперации хочет изолировать Россию, демонстрирует готовность усиливать всестороннее давление в ущерб своим интересам, но все эти попытки терпят крах, продолжил министр.Он отметил, что США и их союзники в стремлении сохранить глобальное доминирование начали разрушать мировую архитектуру безопасности. Так, по их инициативе начался демонтаж ключевых договоренностей о контроле над вооружениями.Шойгу напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, затем вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.Америка и ее союзники активнее всего противодействуют формированию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США начали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН, указал глава Минобороны. По словам Шойгу, начало этому положило создание военно-политических блоков QUAD и AUKUS.В этих условиях необходимо развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности, сотрудничество с акцентом на проведение совместных учений, подчеркнул Шойгу. Еще одной задачей он назвал углубление военного сотрудничества с акцентом на проведение совместных учений и других мероприятий боевой подготовки.
https://ria.ru/20230428/biolaboratorii-1868334902.html
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
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в мире, сергей шойгу, шос, нато, россия, украина, нью-дели
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Шойгу, ШОС, НАТО, Россия, Украина, Нью-Дели
Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: боевой потенциал всех стран НАТО задействовали против России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр — РИА Новости. Страны Запада заранее готовились к противоборству с Россией, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.
«
"Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников. <...> Таким образом, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ
Сергей Шойгу
министр обороны России
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Шойгу: биолаборатории США на Украине разрабатывают компоненты биооружия
09:01
Глава Минобороны сообщил коллегам, что вооружение, которое Запад начал передавать Украине после начала специальной военной операции, попадает на черный рынок, а затем оказывается в руках террористов. Военная помощь лишь затягивает конфликт, а в конечном итоге возвращается бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире.
«
"России не оставили иных вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путем. Задачи наши ясны, и специальная военная операция будет доведена до конца".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ
Сергей Шойгу
министр обороны России
Запад на фоне проведения спецоперации хочет изолировать Россию, демонстрирует готовность усиливать всестороннее давление в ущерб своим интересам, но все эти попытки терпят крах, продолжил министр.
Он отметил, что США и их союзники в стремлении сохранить глобальное доминирование начали разрушать мировую архитектуру безопасности. Так, по их инициативе начался демонтаж ключевых договоренностей о контроле над вооружениями.
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Шойгу напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, затем вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.
Америка и ее союзники активнее всего противодействуют формированию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США начали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН, указал глава Минобороны. По словам Шойгу, начало этому положило создание военно-политических блоков QUAD и AUKUS.
«
"Происходит их сращивание с НАТО, которое, в свою очередь, и здесь заявило претензию на доминирующую роль", — указал министр.
В этих условиях необходимо развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности, сотрудничество с акцентом на проведение совместных учений, подчеркнул Шойгу. Еще одной задачей он назвал углубление военного сотрудничества с акцентом на проведение совместных учений и других мероприятий боевой подготовки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуШОСНАТОРоссияУкраинаНью-Дели
 
 
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