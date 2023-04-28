https://ria.ru/20230428/nato-1868333186.html

Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией, заявил Шойгу

Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.04.2023

Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией, заявил Шойгу

Страны Запада заранее готовились к противоборству с Россией, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран — участниц... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:56

2023-04-28T08:56

2023-04-28T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

шос

нато

россия

украина

нью-дели

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр — РИА Новости. Страны Запада заранее готовились к противоборству с Россией, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.Глава Минобороны сообщил коллегам, что вооружение, которое Запад начал передавать Украине после начала специальной военной операции, попадает на черный рынок, а затем оказывается в руках террористов. Военная помощь лишь затягивает конфликт, а в конечном итоге возвращается бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире.Запад на фоне проведения спецоперации хочет изолировать Россию, демонстрирует готовность усиливать всестороннее давление в ущерб своим интересам, но все эти попытки терпят крах, продолжил министр.Он отметил, что США и их союзники в стремлении сохранить глобальное доминирование начали разрушать мировую архитектуру безопасности. Так, по их инициативе начался демонтаж ключевых договоренностей о контроле над вооружениями.Шойгу напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, затем вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.Америка и ее союзники активнее всего противодействуют формированию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США начали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН, указал глава Минобороны. По словам Шойгу, начало этому положило создание военно-политических блоков QUAD и AUKUS.В этих условиях необходимо развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности, сотрудничество с акцентом на проведение совместных учений, подчеркнул Шойгу. Еще одной задачей он назвал углубление военного сотрудничества с акцентом на проведение совместных учений и других мероприятий боевой подготовки.

https://ria.ru/20230428/biolaboratorii-1868334902.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей шойгу, шос, нато, россия, украина, нью-дели