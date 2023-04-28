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Путин подписал закон об установке диагноза "наркомания" - РИА Новости, 28.04.2023
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16:17 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/narkomaniya-1868511135.html
Путин подписал закон об установке диагноза "наркомания"
Путин подписал закон об установке диагноза "наркомания" - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон об установке диагноза "наркомания"
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому медицинское освидетельствование исключается из процедур для постановки диагноза "наркомания". РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:17
2023-04-28T16:17
общество
россия
владимир путин
наркотики
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому медицинское освидетельствование исключается из процедур для постановки диагноза "наркомания". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с действующей редакцией статьи 1 закона № 3-ФЗ, больной наркоманией – это лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования поставлен диагноз "наркомания". При этом медицинское освидетельствование, в соответствии с частью 1 статьи 65 Закона № 323-ФЗ, представляет собой совокупность методов медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет за собой наступление юридически значимых последствий. Статьей 2 Закона № 323-ФЗ установлено, что наркомания является заболеванием, обусловленным зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества", - говорилось в заключении социального комитета Совфеда. Законом исключается медицинское освидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть установлен диагноз. Таким образом, законом уточняется содержание понятия "больной наркоманией".
https://ria.ru/20230306/shumkov-1856137059.html
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общество, россия, владимир путин, наркотики
Общество, Россия, Владимир Путин, Наркотики
Путин подписал закон об установке диагноза "наркомания"

Путин подписал закон об исключении освидетельствования при установке диагноза "наркомания"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому медицинское освидетельствование исключается из процедур для постановки диагноза "наркомания".
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Путин призвал курганского губернатора уделять внимание борьбе с наркоманией
6 марта, 14:39
"В соответствии с действующей редакцией статьи 1 закона № 3-ФЗ, больной наркоманией – это лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования поставлен диагноз "наркомания". При этом медицинское освидетельствование, в соответствии с частью 1 статьи 65 Закона № 323-ФЗ, представляет собой совокупность методов медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет за собой наступление юридически значимых последствий. Статьей 2 Закона № 323-ФЗ установлено, что наркомания является заболеванием, обусловленным зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества", - говорилось в заключении социального комитета Совфеда.
Законом исключается медицинское освидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть установлен диагноз.
Таким образом, законом уточняется содержание понятия "больной наркоманией".
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