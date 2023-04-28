https://ria.ru/20230428/narkomaniya-1868511135.html

Путин подписал закон об установке диагноза "наркомания"

Путин подписал закон об установке диагноза "наркомания" - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон об установке диагноза "наркомания"

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому медицинское освидетельствование исключается из процедур для постановки диагноза "наркомания". РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:17

2023-04-28T16:17

2023-04-28T16:17

общество

россия

владимир путин

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому медицинское освидетельствование исключается из процедур для постановки диагноза "наркомания". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с действующей редакцией статьи 1 закона № 3-ФЗ, больной наркоманией – это лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования поставлен диагноз "наркомания". При этом медицинское освидетельствование, в соответствии с частью 1 статьи 65 Закона № 323-ФЗ, представляет собой совокупность методов медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет за собой наступление юридически значимых последствий. Статьей 2 Закона № 323-ФЗ установлено, что наркомания является заболеванием, обусловленным зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества", - говорилось в заключении социального комитета Совфеда. Законом исключается медицинское освидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть установлен диагноз. Таким образом, законом уточняется содержание понятия "больной наркоманией".

https://ria.ru/20230306/shumkov-1856137059.html

https://ria.ru/20221223/pomosch-1840950814.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, владимир путин, наркотики