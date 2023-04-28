https://ria.ru/20230428/nalog-1868422035.html

Мордовия снизила налог на прибыль от РИД

Мордовия снизила налог на прибыль от РИД - РИА Новости, 28.04.2023

Мордовия снизила налог на прибыль от РИД

Мордовия ввела льготные налоговые ставки на прибыль от результатов интеллектуальный деятельности, которые улучшат инвестклимат региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:39

2023-04-28T12:39

2023-04-28T12:39

республика мордовия

экономика

россия

артем здунов

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Мордовия ввела льготные налоговые ставки на прибыль от результатов интеллектуальный деятельности, которые улучшат инвестклимат региона, сообщает пресс-служба главы республики. Новую меру поддержки для бизнеса, которая положительно отразится на инвестиционной привлекательности региона, глава Мордовии Артем Здунов озвучил на прошедшей 26 апреля Международной конференции ЭРА IP. Она напрямую касается использования результатов интеллектуальный деятельности. "В Мордовии мы приняли закон о снижении ставок по налогу на прибыль организаций. Нулевая ставка затронет налог, подлежащий зачислению в республиканский бюджет, и доходы, которые получены от деятельности по предоставлению исключительных прав использования результатов интеллектуальный деятельности по лицензионному договору", - приводит пресс-служба слова Здунова. Отмечается, что участники конференции отреагировали аплодисментами на такую меру поддержки для бизнеса, связанного с изобретательством и разработками: это дополнительный стимул для компаний распоряжаться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. Здунов в своем выступлении рассказал также о сотрудничестве с Роспатентом и внедрении результатов интеллектуальной деятельности. Так, за 2022 год общее число заявок в Роспатент от заявителей из Мордовии выросло на 12%, количество полученных патентов - на 45%. Кроме того, более чем в пять раз увеличилось количество договоров распоряжения исключительными правами на интеллектуальную собственность. Подчеркивается, что в республике сформирована целая сеть Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) - сейчас их 10. В прошлом году открыто четыре ЦПТИ на базе школ республики, детей начали обучать основам интеллектуальной собственности и навыкам работы с патентной информацией. На базе Мордовского госуниверситета создан специализированный учебный центр по интеллектуальной собственности в Приволжском федеральном округе. Идет работа по регистрации региональных брендов. "Планируем подготовить и направить на регистрацию такие бренды, как "Мордовский бекон", "Атяшевская колбаса", "Мордовские узоры" и другие. Они уже широко известны потребителю, но пока не имеют соответствующей защиты", - сообщил руководитель республики. Уточняется, что один из актуальных вопросов защиты объектов интеллектуальной собственности для хозяйствующих субъектов - низкая устойчивость патентов. Глава Мордовии предложил внести необходимые поправки в Гражданский Кодекс РФ, чтобы повысить уровень устойчивости патентов и доверие к ним реального сектора экономики.

https://ria.ru/20230419/pedagogi-1866292969.html

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экономика, россия, артем здунов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), республика мордовия