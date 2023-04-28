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Российским военным осталось несколько кварталов до освобождения Марьинки - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 28.04.2023 (обновлено: 17:31 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/marinka-1868547304.html
Российским военным осталось несколько кварталов до освобождения Марьинки
Российским военным осталось несколько кварталов до освобождения Марьинки - РИА Новости, 28.04.2023
Российским военным осталось несколько кварталов до освобождения Марьинки
Российские силы близки к тому, чтобы полностью выдавить украинских военных с позиций в Марьинке — за ними остаются несколько кварталов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:10
2023-04-28T17:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
россия
марьинка (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Российские силы близки к тому, чтобы полностью выдавить украинских военных с позиций в Марьинке — за ними остаются несколько кварталов, заявил РИА Новости командир одного из подразделений с позывным Гром, выполняющий задачи на этом участке фронта."Практически выдавили уже противника, осталось несколько кварталов до выдавливания противника из населенного пункта", — сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас украинские войска там не предпринимают активных действий."Противник себя ведет в данный момент не очень активно, так как сразу видно, что усилия у них переброшены на другие направления. Воспользовавшись этой ситуацией, наши войска заняли большинство участков", — добавил боец.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что практически все позиции украинских войск в Марьинке находятся под огневым контролем российских военных, заняты большинство кварталов. В свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев заявил РИА Новости о срыве ротации ВСУ у четырех населенных пунктов, включая Марьинку.
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донецкая народная республика
россия
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Российский боец о выдавливании противника из Марьинки
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, россия, марьинка (донецкая область), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Марьинка (Донецкая область), Ситуация в ДНР и ЛНР
Российским военным осталось несколько кварталов до освобождения Марьинки

Российский военный Гром: осталось несколько кварталов до полного освобождения Марьинки

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Российские силы близки к тому, чтобы полностью выдавить украинских военных с позиций в Марьинке — за ними остаются несколько кварталов, заявил РИА Новости командир одного из подразделений с позывным Гром, выполняющий задачи на этом участке фронта.
"Практически выдавили уже противника, осталось несколько кварталов до выдавливания противника из населенного пункта", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас украинские войска там не предпринимают активных действий.
"Противник себя ведет в данный момент не очень активно, так как сразу видно, что усилия у них переброшены на другие направления. Воспользовавшись этой ситуацией, наши войска заняли большинство участков", — добавил боец.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что практически все позиции украинских войск в Марьинке находятся под огневым контролем российских военных, заняты большинство кварталов. В свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев заявил РИА Новости о срыве ротации ВСУ у четырех населенных пунктов, включая Марьинку.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияМарьинка (Донецкая область)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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