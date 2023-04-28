https://ria.ru/20230428/lekarstva-1868507552.html

Путин подписал закон об ответственности за продажу лекарств без рецепта

Путин подписал закон об ответственности за продажу лекарств без рецепта - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон об ответственности за продажу лекарств без рецепта

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за продажу лекарств без рецепта и ужесточении ответственности за продажу никотинсодержащей... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:10

2023-04-28T16:10

2023-04-28T16:10

общество

россия

владимир путин

ирина рукавишникова

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за продажу лекарств без рецепта и ужесточении ответственности за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и вовлечение их в процесс курения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За последние 10 лет россиян с зависимостью от психоактивных лекарств, которые приобретаются самостоятельно, без назначения врача, стало больше в три раза. Среди них – подростки и молодёжь. Продажа вейпов в нашей стране с огромной скоростью набирает обороты, и всё чаще в ряды курильщиков попадают школьники. И вейпинг, и психоактивные препараты вызывают зависимость, особенно у тех, кому еще нет 18. Цель установления ответственности в одном случае и ужесточения в другом одна – сохранить здоровье детей и подростков", - поясняла РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Так, деяния, связанные с нарушением правил отпуска лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учёту, выделяются в отдельный состав административных правонарушений, если они не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. "Ответственность за совершение указанного правонарушения устанавливается в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификации на срок от 6 месяцев до 1 года; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей", - говорилось в заключении конституционного комитета Совфеда. Законом также устанавливается ответственность в виде штрафов за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан в размере от 40 до 60 тысяч рублей (прежде - от 20 до 40 тысяч); для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (прежде - от 40 до 70 тысяч); для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (прежде - от 150 до 300 тысяч). Также повышаются штрафы за вовлечение детей в процесс потребления табака, они составят от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (прежде - от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершает родитель ребенка или опекун, его смогут оштрафовать на сумму от 5 до 7 тысяч рублей (прежде - от 2 до 3 тысяч).

https://ria.ru/20230414/pomosch-1865473280.html

https://ria.ru/20230329/lekarstva-1861710395.html

https://ria.ru/20230407/lekarstva-1863850209.html

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общество, россия, владимир путин, ирина рукавишникова , совет федерации рф