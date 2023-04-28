https://ria.ru/20230428/kuzbass-1868348892.html

Цивилев пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и остаться в Кузбассе

Цивилев пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и остаться в Кузбассе - РИА Новости, 28.04.2023

Цивилев пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и остаться в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пожелал выпускникам школ успешно сдать экзамены и продолжить обучение в Кузбассе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:57

2023-04-28T09:57

2023-04-28T09:59

кемеровская область

кемерово

сергей цивилев

междуреченск

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КЕМЕРОВО, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пожелал выпускникам школ успешно сдать экзамены и продолжить обучение в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. По информации министерства образования региона, ГИА в 2023 году будет проводится в штатном режиме. 30 695 учеников 9-х классов будут сдавать ОГЭ, 9 013 выпускников 11-х классов - ЕГЭ. Государственная итоговая аттестация пройдет с 24 мая по 1 июля. Организовано три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Основной период ЕГЭ начнется 26 мая с экзаменов по химии, географии, литературе и завершится 1 июля. Для получения аттестата 11-классники сдают два обязательных предмета – русский язык и базовую или профильную математику. ОГЭ для 9-классников включает в себя 4 предмета: русский язык и математику – обязательные и два предмета по выбору. Для проведения ЕГЭ в основной период на базе общеобразовательных школ будет открыто 76 пунктов, 5 пунктов на дому для детей-инвалидов, 1 пункт – на базе лечебного учреждения. Для ГИА-9 планируется открыть 184 пункта на базе общеобразовательных школ, 130 – на дому для детей-инвалидов, а также 2 – в лечебных учреждениях. Онлайн-наблюдение будет проходить во всех аудиториях проведения ЕГЭ. В аудиториях проведения ОГЭ будет организовано видеонаблюдение в оффлайн-режиме. Кроме того, будут присутствовать общественные наблюдатели. Продолжит работать региональный ситуационный информационный центр онлайн-наблюдения ЕГЭ на базе КемГУ. В 2023 году Кузбасс в седьмой раз присоединился к Всероссийской акции "Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями", инициированной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и региональной акции "ОГЭ с родителями". Акции прошли во всех муниципалитетах региона с марта по апрель. Кроме того, традиционно ЕГЭ сдают и учителя Кузбасса. В досрочном периоде ЕГЭ участвовали учителя из Кемерова, Междуреченска, Прокопьевска и Новокузнецка.

https://ria.ru/20230427/ege-1868236833.html

https://sn.ria.ru/20230301/ege-1855066267.html

кемеровская область

кемерово

междуреченск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемеровская область, кемерово, сергей цивилев, междуреченск