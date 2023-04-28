https://ria.ru/20230428/kuzbass-1868348892.html
Цивилев пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и остаться в Кузбассе
Цивилев пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и остаться в Кузбассе - РИА Новости, 28.04.2023
Цивилев пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и остаться в Кузбассе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пожелал выпускникам школ успешно сдать экзамены и продолжить обучение в Кузбассе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:57
2023-04-28T09:57
2023-04-28T09:59
кемеровская область
кемерово
сергей цивилев
междуреченск
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КЕМЕРОВО, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пожелал выпускникам школ успешно сдать экзамены и продолжить обучение в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. По информации министерства образования региона, ГИА в 2023 году будет проводится в штатном режиме. 30 695 учеников 9-х классов будут сдавать ОГЭ, 9 013 выпускников 11-х классов - ЕГЭ. Государственная итоговая аттестация пройдет с 24 мая по 1 июля. Организовано три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Основной период ЕГЭ начнется 26 мая с экзаменов по химии, географии, литературе и завершится 1 июля. Для получения аттестата 11-классники сдают два обязательных предмета – русский язык и базовую или профильную математику. ОГЭ для 9-классников включает в себя 4 предмета: русский язык и математику – обязательные и два предмета по выбору. Для проведения ЕГЭ в основной период на базе общеобразовательных школ будет открыто 76 пунктов, 5 пунктов на дому для детей-инвалидов, 1 пункт – на базе лечебного учреждения. Для ГИА-9 планируется открыть 184 пункта на базе общеобразовательных школ, 130 – на дому для детей-инвалидов, а также 2 – в лечебных учреждениях. Онлайн-наблюдение будет проходить во всех аудиториях проведения ЕГЭ. В аудиториях проведения ОГЭ будет организовано видеонаблюдение в оффлайн-режиме. Кроме того, будут присутствовать общественные наблюдатели. Продолжит работать региональный ситуационный информационный центр онлайн-наблюдения ЕГЭ на базе КемГУ. В 2023 году Кузбасс в седьмой раз присоединился к Всероссийской акции "Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями", инициированной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и региональной акции "ОГЭ с родителями". Акции прошли во всех муниципалитетах региона с марта по апрель. Кроме того, традиционно ЕГЭ сдают и учителя Кузбасса. В досрочном периоде ЕГЭ участвовали учителя из Кемерова, Междуреченска, Прокопьевска и Новокузнецка.
https://ria.ru/20230427/ege-1868236833.html
https://sn.ria.ru/20230301/ege-1855066267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, кемерово, сергей цивилев, междуреченск
Кемеровская область, Кемерово, Сергей Цивилев, Междуреченск
Цивилев пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и остаться в Кузбассе
Губернатор Цивилев пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и остаться в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пожелал выпускникам школ успешно сдать экзамены и продолжить обучение в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Кузбасс традиционно демонстрирует высокий уровень подготовки к проведению ЕГЭ и ОГЭ. В этом году экзамены в регионе предстоит сдавать более 39 тысячам выпускников 9 и 11 классов. Наша задача – обеспечить организацию госэкзаменов, их полную прозрачность, честность и объективность. Желаю всем выпускникам кузбасских школ успешно пройти испытания и с легкостью поступить в выбранное учебное заведение Кузбасса", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
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По информации министерства образования региона, ГИА в 2023 году будет проводится в штатном режиме. 30 695 учеников 9-х классов будут сдавать ОГЭ, 9 013 выпускников 11-х классов - ЕГЭ. Государственная итоговая аттестация пройдет с 24 мая по 1 июля. Организовано три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).
Основной период ЕГЭ начнется 26 мая с экзаменов по химии, географии, литературе и завершится 1 июля. Для получения аттестата 11-классники сдают два обязательных предмета – русский язык и базовую или профильную математику. ОГЭ для 9-классников включает в себя 4 предмета: русский язык и математику – обязательные и два предмета по выбору.
Для проведения ЕГЭ в основной период на базе общеобразовательных школ будет открыто 76 пунктов, 5 пунктов на дому для детей-инвалидов, 1 пункт – на базе лечебного учреждения. Для ГИА-9 планируется открыть 184 пункта на базе общеобразовательных школ, 130 – на дому для детей-инвалидов, а также 2 – в лечебных учреждениях.
Онлайн-наблюдение будет проходить во всех аудиториях проведения ЕГЭ. В аудиториях проведения ОГЭ будет организовано видеонаблюдение в оффлайн-режиме. Кроме того, будут присутствовать общественные наблюдатели. Продолжит работать региональный ситуационный информационный центр онлайн-наблюдения ЕГЭ на базе КемГУ.
В 2023 году Кузбасс в седьмой раз присоединился к Всероссийской акции "Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями", инициированной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и региональной акции "ОГЭ с родителями". Акции прошли во всех муниципалитетах региона с марта по апрель. Кроме того, традиционно ЕГЭ сдают и учителя Кузбасса. В досрочном периоде ЕГЭ участвовали учителя из Кемерова, Междуреченска, Прокопьевска и Новокузнецка.
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